El Gobierno de Melilla ha solicitado la dimisión de la delegada del Gobierno en la ciudad, Sabrina Moh, a la que acusa de una «gestión sanitaria absolutamente negligente», marcada por el «abandono» del Ejecutivo central y la actuación «nefasta» del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa).

De esta forma, han denunciado la gestión sanitaria del Ejecutivo de Sánchez y de la ministra Mónica García como un auténtico desastre que pone en riesgo la vida de los ciudadanos. La delegada del Gobierno, Sabrina Moh, es señalada por su pasividad y desconexión, mientras el nuevo Hospital Universitario funciona de manera caótica, sin personal ni planificación. Los melillenses sufren colapsos, urgencias sin respuesta y se ven obligados a recurrir a la península o a la sanidad privada.

El Real Decreto de sanidad aprobado por el Gobierno central, sin financiación ni recursos, ha sido calificado como pura propaganda. El Partido Popular exige acción inmediata, recursos reales y el fin del abandono sistemático de Melilla en materia sanitaria.

La portavoz del Ejecutivo melillense, Fadela Mohatar, ha denunciado que la delegada del Gobierno, que también es secretaria general del PSOE de Melilla, está «jugando con la salud de los melillenses». «Estamos hablando de vidas. Su pasividad, su falta de reacción y su absoluta desconexión con la realidad sanitaria melillense es una vergüenza y una irresponsabilidad», ha afirmado.

Mohatar ha puesto el foco en la falta de organización en la apertura y puesta en marcha del nuevo Hospital Universitario, un proyecto que, según ha señalado, debería suponer un avance para la ciudad, pero que está siendo gestionado «de forma caótica, improvisada y sin los recursos humanos necesarios».

Colapso asistencial

La también vicepresidenta segunda del Gobierno de la Ciudad y consejera de Cultura y Mayor ha subrayado que las quejas son constantes, tanto por parte de los ciudadanos como de los propios profesionales sanitarios, que llevan tiempo alertando del colapso asistencial y de la urgente necesidad de reforzar las plantillas.

«Sí merecemos un mejor hospital, pero un hospital que tenga medios, planificación y la suficiente robustez para dar respuesta a las necesidades y urgencias de la ciudadanía», ha señalado la vicesecretaria de Comunicación del PP melillense. En este sentido, ha asegurado que muchas familias, ante una urgencia sanitaria, optan por trasladarse a la península o recurrir a la sanidad privada. «No nos merecemos este abandono del Gobierno de España», ha añadido.

«Es una urgencia»

Mohatar ha reiterado sus críticas a la delegada del Gobierno, a la que ha acusado de no defender los intereses de la ciudad ante el Ejecutivo central. «Lo que tendría que estar haciendo Sabrina Moh es viajar a Madrid para reclamar lo que a Melilla le corresponde, en lugar de esconderse tras excusas y declaraciones vacías. Si de verdad quiere ejercer su responsabilidad, tiene que pelear por nuestra sanidad. Es una urgencia», ha subrayado.

Durante su intervención, la portavoz popular también se ha referido al Real Decreto sobre la sanidad aprobado recientemente por el Gobierno de la Nación, que, a su juicio, «ha quedado en papel mojado». Según ha denunciado, las medidas anunciadas no van acompañadas de financiación ni de recursos reales. «Aprobar un decreto sin presupuesto es puro postureo político», ha afirmado, recordando que «los propios profesionales sanitarios reclaman medidas concretas y dotación económica suficiente».

Por último, desde el Partido Popular de Melilla se ha reiterado el compromiso con una sanidad pública «digna» y se ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez y al Ingesa que pongan fin, según han señalado, al «abandono sistemático» que sufre la ciudad en materia sanitaria.