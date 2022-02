Una sonrisa cuidada y bonita es una inmejorable carta de presentación de uno mismo. Pero, además Tras una sonrisa agradable es indudable que detrás hay un cuidado bucodental riguroso y constante que permite tener unos dientes limpios y sanos. Es importante no descuidar la higiene ni las revisiones periódicas con el dentista, ya que de este modo conseguiremos tener una dentadura siempre sana y, además, podremos atajar un problema –si apareciera– a tiempo. De esta forma podríamos darle la solución más adecuada, menos invasiva y probablemente más económica.

Debemos tener en cuenta que problemas leves o cambios que en inicio no generan molestias, pueden agravarse con el paso del tiempo. Por ello, la solución será más sencilla cuanto antes acudamos a ver a nuestro dentista, así conseguiremos tener nuestra salud bucodental muy vigilada y cuidada.

La importancia de la prevención

Cuando hablamos del cuidado bucodental no cabe duda: mejor prevenir que curar. Tener una buena salud bucodental es esencial para gozar de una buena salud general. Aunque no siempre somos conscientes de ello. Según el último Estudio de Salud Bucodental de Sanitas, el 66% de los españoles se preocupa mucho o bastante por su salud bucodental; sin embargo, solo el 22% acude al dentista si tiene alguna molestia o problema, pero no como una rutina anual o semestral con el fin de evitar patologías más graves.

Es decir, hay personas que solo van a consulta a lo largo de su vida cuando les duele algo o se trata de un problema estético, dejando de lado la prevención. Está claro que, de alguna manera, tenemos que ser conscientes de que hay tratamientos preventivos muy necesarios para disfrutar de una boca sana toda la vida.

Para tener una boca sana también es importantísimo que nos pongamos en manos de los mejores profesionales bucodentales para que nos ayuden y nos den soluciones personalizadas. Es fundamental, además, que las clínicas a las que acudimos estén dotadas de tecnología de vanguardia y podamos recibir tratamientos con técnicas innovadoras.

Cuidados bucodentales para todas las edades

Sanitas Dental cuenta con un diverso abanico de servicios que se adaptan a las necesidades de todos los miembros de la familia para que todos tengan una salud dental en perfectas condiciones. Todo el mundo, tanto si es de Sanitas como si no lo es, tiene espacio en las más de 200 clínicas que Sanitas Dental tiene en toda España.

Todas ellas están dotadas de los mejores profesionales que cuidan de la salud bucodental de sus pacientes con la máxima calidad clínica. En la red de clínicas dentales de Sanitas ofrecen un plan preventivo y de atención integral en salud bucodental. Su objetivo es acompañar a sus pacientes durante toda su vida en cuidado y mantenimiento de su salud bucodental. Razón por la que cuentan con equipos multidisciplinares que atenderán de manera especializada las diferentes necesidades

En definitiva, sea cual sea la necesidad bucodental con la que acudamos nos asesorarán para prevenir posibles problemas o darles solución si lo necesitamos.

¿Por qué es importante contar con un seguro dental?

Ante la importancia de la prevención, cobra gran relevancia tener un seguro dental que nos de la confianza y coberturas necesarias durante todas las etapas de nuestra vida. Se trata de un producto que tiene el fin de prevenir futuros problemas bucodentales, o tratar problemas de una forma eficiente, y que nos ayude a evitar patologías más complicadas y costosas.

Es importante recalcar también que, con el objetivo de prevenir, los pacientes deben acudir de manera periódica a revisarse la dentadura y las encías, y no solo cuando aparece un dolor, una rotura, etc. En el caso de Sanitas Dental trabajan de manera permanente en la prevención, por ello, la mayoría de sus coberturas sanitarias incluyen como mínimo una higiene dental anual, así como una revisión por parte de sus profesionales para detectar señales que puedan terminar siendo un problema más grave. Asimismo, el asegurado tendrá incluidas todas las urgencias, extracciones, radiografías, TAC, y un elevado número de tratamientos.

Las ventajas de tener seguro dental

En definitiva, contratar el seguro de Sanitas Dental está lleno de ventajas, ya que cuida de la sonrisa de toda la familia desde el primer día, sin copago y con las máximas garantías gracias a la gran profesionalidad de su plantilla y más innovadoras herramientas.

1.- Odontología preventiva: revisión e higiene, fluorizaciones y tratamientos para quitar la sensibilidad dental.

2.- Cirugías dentales: todas las extracciones –incluidas las muelas del juicio– y revisiones postoperatorias.

3.- Radiología: pruebas diagnósticas, incluidos TAC Dental y cefalometrías.

4.- Prótesis e implantes: análisis y estudio del mantenimiento de los implantes.

5.- Consulta con especialistas de Sanitas Dental, también en casos de urgencias.

6.- Ortodoncias: consultas, estudios radiológicos y primera reposición de brackets.

7.- Dentista para los niños: consulta odontopediátrica, higiene, educación bucodental y sellador de fisuras para los pequeños de la casa.

Sigue cuidando de la sonrisa de toda la familia con Sanitas Dental. Podrás elegir entre más de un centenar de centros en los que cuidar y prevenir problemas bucodentales desde la primera visita. Confianza, calidad, seguridad y excelencia, todo a tu alcance con un seguro dental pensado para ti y para todos.