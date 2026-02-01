Fact checked

La Fundación IDIS (Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad) se ha consolidado como un actor clave en la sanidad privada española, promoviendo la innovación, la calidad asistencial y la colaboración público‑privada. Bajo la dirección general de Marta Villanueva, la Fundación impulsa proyectos estratégicos de transformación digital, interoperabilidad y uso de inteligencia artificial, al mismo tiempo que refuerza la cohesión del sector y su contribución al sistema sanitario en su conjunto. En esta entrevista en OKSALUD buscamos conocer de primera mano los hitos alcanzados en 2025, los proyectos futuros, y la visión de la sanidad privada como motor de innovación y eficiencia en España.

Pregunta.- ¿Cuáles han sido los hitos más relevantes de la Fundación IDIS durante el pasado año, tanto en términos de proyectos como de posicionamiento del sector privado dentro del sistema sanitario?

Respuesta.- Hemos insistido en el rigor de los datos, en la calidad, en la innovación y en la colaboración para hacer un sistema sanitario más accesible, equitativo e integrado. Hemos trabajado para hacer visible la aportación de valor del sector sanitario privado con datos, hemos incluido en nuestros informes el sector bucodental y hemos publicado resultados sanitarios, de digitalización y de experiencia de profesional sanitario, entre otras áreas.

Alguno de los grandes hitos del año han sido los avances en la cohesión del sector, con proyectos como el Espacio de Datos de la Sanidad Privada (EDSP) y el posicionamiento de IDIS como nodo conector en otros proyectos de índole sectorial, como el proyecto de interoperabilidad de la historia clínica.

El trabajo de cohesión del sector, con los proyectos de Eficiencia de procesos, de interoperabilidad de la historia clínica (miHC) y de Espacio de Datos de la Sanidad Privada (EDSP), sin duda, nos han guiado en la búsqueda de una mejor asistencia y de una mejor salud para los pacientes.

Dentro de los objetivos de la Fundación IDIS destaca la aportación de valor de la sanidad privada y la mejora del sistema sanitario en beneficio del paciente. Para eso siempre tenemos presente la mejora de la asistencia, el impulso de la innovación, la calidad y la utilización de todos los recursos disponibles. La cohesión del sector es muy importante, porque cuando vamos todos en la misma dirección avanzamos más rápido.

Proyectos como el de Eficiencia de procesos, en colaboración con 12 aseguradoras y grupos hospitalarios que forman parte de IDIS, nos ayudan a mejorar la eficiencia operativa del sector en beneficio del paciente, en este caso con un gran trabajo para establecer mecanismos de mejora de la eficiencia en los procesos administrativos asistenciales, favoreciendo una gestión más ágil y fluida en el entorno hospitalario, mediante la creación de catálogos comunes.

Otros proyectos como el de interoperabilidad de la historia clínica miHC y el Espacio de Datos de la Sanidad Privada (EDSP) facilitan un modelo de gestión eficiente de la información y refuerza la continuidad asistencial, el cumplimiento de las competencias y el intercambio de información de forma segura. Este proyecto de Espacio de Datos permite el uso primario y secundario de los datos; en el uso primario, se gestiona el patient summary, compartiendo únicamente información con fines asistenciales; mientras en el uso secundario, los datos tienen como fin principal la investigación y la formación.

P.- La Fundación está impulsando la integración de IA en el sector. ¿Qué iniciativas concretas se están desarrollando y qué resultados se esperan a corto y medio plazo?

R.- El proyecto de Inteligencia Artificial de la Fundación IDIS arranca este año y tendrá continuidad hasta junio de 2028. Es una apuesta firme de los miembros para analizar e impulsar las posibilidades infinitas de la IA en el sector. Desde el mapeo inicial que se comienza este año, llegaremos a un diagnóstico del nivel de madurez del sector respecto a las herramientas que nos brinda la IA. Desarrollaremos actividades, grupos de trabajo y diferentes fases en el proyecto para adelantar tendencias e impulsar al sector en esta área. Es parte del trabajo de la Fundación IDIS construir un modelo de salud donde la innovación se ponga al servicio de las personas, más allá de la incorporación de algoritmos o de la automatización de procesos. Y esto exige reflexión ética, gobernanza, transparencia y una visión colaborativa que integre a profesionales, pacientes, organizaciones y administraciones.

En el sector en el que trabajamos, las capacidades son infinitas: desde la personalización de tratamientos, pasando por las terapias dirigidas, diagnósticos más rápidos y precisos, diseño de políticas basadas en datos y en valor, mejora en la eficiencia de los sistemas, investigación e innovación. La inteligencia artificial y las nuevas tecnologías desempeñan un papel decisivo en todo el ecosistema sanitario y el sector del emprendimiento privado en sanidad es impulsor de ese papel.

P.- Según los informes de IDIS, la sanidad privada aporta significativamente a la actividad asistencial y a la innovación. ¿Cómo cree que estos datos deberían reflejarse en la colaboración con la sanidad pública?

R.- La colaboración con la sanidad pública es imprescindible e inevitable. La adecuada atención de los pacientes, en una sociedad como la nuestra, no es posible si no usamos todos los recursos disponibles. Como se puede ver en los datos del Observatorio del sector sanitario privado, publicado de manera anual por la Fundación IDIS, en el ámbito asistencial, el sector privado registra el 29,7% de las altas, atiende el 33,6% de las urgencias y realiza el 41,6% de las intervenciones quirúrgicas. Por ello, desde IDIS defendemos el diseño de un modelo que garantice la utilización de todos los recursos (públicos y privados), en beneficio del paciente, impulsando la sostenibilidad del propio sistema, la transparencia y la calidad asistencial.

En este sentido, los modelos de colaboración deben desarrollarse en un marco estable y claro, que dé confianza a todas las partes implicadas, ya que la seguridad jurídica incentiva la inversión, impulsa proyectos y beneficia a los ciudadanos.

P.- Además de la actividad asistencial, ¿qué aportaciones destacan en términos de prevención, calidad, eficiencia o innovación para el sistema sanitario global?

R.- La sanidad privada no solo complementa la asistencia pública, sino que aporta prevención, calidad, eficiencia e innovación, contribuyendo a un sistema sanitario más robusto, sostenible y centrado en el paciente. Su papel es especialmente relevante cuando se concibe como aliada estratégica dentro de un modelo sanitario integrado. El sector del emprendimiento privado en sanidad aporta agilidad, optimizando procesos y resultados, e impulsa la eficiencia y la innovación, incorporando de manera temprana nuevas tecnologías diagnósticas y terapéuticas, así como desarrollando herramientas de telemedicina, inteligencia artificial, big data y medicina personalizada.

P.- ¿Cómo se promueve la colaboración público‑privada para optimizar recursos y mejorar la atención al paciente?

R.- La colaboración entre los sectores público y privado resulta imprescindible como un pilar esencial de la sostenibilidad del sistema sanitario, especialmente en un contexto de creciente demanda asistencial, avance tecnológico, cronicidad y necesidad de resolver inequidades en el acceso. La Fundación IDIS trabaja para que las barreras ideológicas no interfieran en la atención al paciente y se tenga en cuenta solo la mejor atención posible en un sistema integrado que utilice los recursos que tenemos a nuestro alcance.

P.- El Espacio de Datos de la Sanidad Privada y la interoperabilidad de la historia clínica son iniciativas estratégicas. ¿Cuáles son los próximos pasos y objetivos prioritarios para estos proyectos?

R.- Desde la Fundación IDIS seguiremos impulsando los proyectos de cohesión del sector, como son los de Interoperabilidad de la historia clínica (miHC) y de Espacio de Datos de la Sanidad Privada (EDSP). Seguiremos siendo un elemento conector para los datos del sector y sumando cada vez más entidades en estos proyectos. Para junio de 2026 el EDSP tendrá un caso de uso ya desarrollado y comenzará con la ingesta de datos reales de cara a cumplir los plazos que establece el Reglamento Europeo de Datos de Salud.

En cuanto al proyecto de interoperabilidad, la meta es seguir sumando actores y avanzar en un patient summary unificado, con un lenguaje homogéneo, que permita la continuidad asistencial y la mayor eficiencia en la asistencia clínica.