Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La Federación Europea de Asociaciones de Dietistas-Nutricionistas (EFAD) agrupa a más de 35 organizaciones nacionales y representa a más de 35.000 profesionales en toda Europa. Su papel es clave en la definición de políticas alimentarias, la formación en nutrición y la defensa de la salud pública desde la evidencia científica.

El nombramiento de Manuel Moñino como vicepresidente marca un hito histórico para España, ya que es la primera vez que un representante español accede a la dirección política de la entidad. Este reconocimiento llega en un momento crucial, con desafíos comunes como la inseguridad alimentaria, el aumento de las enfermedades crónicas relacionadas con la dieta y la necesidad de integrar plenamente la atención nutricional en los sistemas de salud europeos.

En conversación con OKSALUD, Moñino detalla los retos de esta nueva etapa y la hoja de ruta que seguirá para fortalecer la profesión y visibilizar su impacto en la sociedad.

PREGUNTA.- ¿Qué significa para España y para la profesión de los dietistas-nutricionistas que por primera vez un representante español haya sido elegido Vicepresidente de la Federación Europea EFAD?

RESPUESTA.- Sin duda un reconocimiento a la profesión en España y a la labor que como colectivo hemos jugado desde hace décadas desde la Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas, en primer lugar, y desde hace 10 años, por parte del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas. Aunque he formado parte como representante del Consejo en la comisión ejecutiva de EFAD durante los último seis años, defendiendo los intereses del colectivo de dietistas-nutricionistas del país, la posición de vicepresidencia, esta vez a título personal, es un reto que afronto con ilusión, y creo que puede ser una palanca impulsora de la profesión en España.

P.- En su discurso habló de reforzar la labor política de EFAD. ¿Cuáles serán sus primeras prioridades en Europa y dónde cree que la voz de los dietistas-nutricionistas aún no está suficientemente presente?

R.- Fortalecer la labor política de la EFAD tiene una dimensión estratégica en la que llevamos más de un año trabajando para el desarrollo del nuevo plan estratégico 2027–2030. Desde mi posición impulsaré las colaboraciones con otras organizaciones de profesionales sanitarios, la participación activa de EFAD como miembro observador de la OMS en la región Europea y del Codex Alimentario a nivel internacional. Además, la acción política seguirá siendo un hecho a través de la participación en las consultas públicas de la UE, FAO, EFSA y OMS, así como en los numerosos proyectos internacionales (Horizon / Erasmus) en los que participamos.

Además, estamos enfocados en visibilizar la inseguridad alimentaria y nutricional, área en que EFAD ejerce su acción política para sensibilizar a los tomadores de decisiones, pero también a los dietistas de todo el mundo, sobre poblaciones vulnerables que no tienen asegurado el acceso a una alimentación saludable. Todo ello facilitará nuestra capacidad de influencia, las relaciones con otros profesionales sanitarios y la visibilidad de nuestro trabajo para el avance de la práctica dietética en Europa.

En cuanto a las lagunas en las que nuestra voz como profesionales aún no está teniendo el impacto deseado, se encuentran los sistemas de salud de nuestros miembros, en España, por ejemplo, la capacidad de influencia del colectivo es muy desigual en las regiones. Algo parecido ocurre en Europa en países en los que la profesión aún no está consolidada. Uno de los ejes de acción de EFAD es construir entidades que organicen la profesión en los países en los que falta regulación y dispongan de las herramientas necesarias para abogar por la profesión y por el derecho humano a que las personas reciban la atención que necesitan en nutrición, uno de los destacados de la Declaración de Budapest de 2023.

P.- Uno de los grandes retos en Europa es garantizar el acceso equitativo a una atención nutricional adecuada. ¿En qué situación se encuentra España en comparación con otros países y qué deberíamos mejorar con más urgencia?

R.- El Sistema Nacional de Salud (SNS) en España debe asegurar que las personas que necesitan atención nutricional prestada por un dietista-nutricionista, puedan acceder de modo equitativo, sin recurrir a la sanidad privada como es el caso de la mayoría de comunidades autónomas pues tan sólo Cataluña y Galicia, y en menor medida La Rioja, cuentan con DN en atención primaria. Pero, la incorporación de dietistas-nutricionistas a los servicios de salud es imparable.

Como líderes de la profesión debemos promover una incorporación igualitaria en todo el territorio y asegurar el derecho de todas las personas, independientemente de su lugar de residencia, a recibir la atención en nutrición y dietética que necesiten. Los colegios profesionales están consolidados y son cada vez más los éxitos de su gestión autonómica en todas las áreas de la salud, la docencia, la investigación, la industria alimentaria, la nutrición deportiva, la restauración colectiva, la salud pública o los servicios sociosanitarios.

Nuestro colectivo se está familiarizando con los procesos de acceso al empleo público y la red privada sigue consolidándose. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para que las personas puedan acceder a un dietista-nutricionista en igualdad de condiciones e independientemente de su nivel de ingresos. Estamos aquí para trabajar en enfrentar este reto con decisión, formación, evidencia científica. Si nos comparamos con otros países de la región como Reino Unido, Países Bajos o Suecia, estamos aún lejos de conseguir un acceso igualitario a nuestros servicios asistenciales en dietética y nutrición; sin embargo, aún hay países en la región que están avanzando en un camino que, afortunadamente, ya hemos recorrido…

P.- Se habla cada vez más de dietas sostenibles y de su impacto en la salud y el medio ambiente. ¿Qué papel cree que deben asumir los dietistas-nutricionistas en las próximas políticas alimentarias europeas?

R.- EFAD lleva años trabajando en este aspecto de la dieta. Hace unos años lanzó su posicionamiento sobre dietas sostenibles. También disponemos de módulos de formación en patrones alimentarios sostenibles y asesoramos en su momento a la ICDA en su caja de herramientas en sostenibilidad. Esto es solo una muestra de lo importante que es este tema en nuestra organización.

Pero la acción política de EFAD tendrá en el punto de mira cómo el dietista-nutricionista y sus organizaciones nacionales y europea tomen posición para que los sistemas alimentarios sean más sostenibles, pero también para que los sistemas sanitarios incorporen a dietista-nutricionista en sus servicios asistenciales, como una acción coste-eficiente y que contribuirá a reducir la desigualdad en salud y alimentación.

El dietista-nutricionista es un agente de cambio de los sistemas alimentarios para que sean más saludables y sostenibles, especialmente porque somos profesionales con distintos puntos de acceso a los sistemas alimentarios: la industria, las políticas de consumo (etiquetado, perfiles nutricionales, reducción del desperdicio alimentario, regulación de entornos alimentarios, etc.), la producción y los servicios de alimentación conectando agentes para facilitar la compra pública sostenible y aplicando criterios de sostenibilidad a la hora de confeccionar menús en distintos entornos, y el sistema de salud desde el que aplicamos a nuestra práctica la evidencia científica también en sistemas alimentarios sostenibles, ajustando el consejo dietético a las necesidades de nuestros pacientes y a la cultura, preferencias y niveles de alfabetización alimentaria para una mayor adherencia a las recomendaciones saludables y sostenibles.

P.- En su doble vertiente de investigador y divulgador, ¿cómo valora el interés actual de la ciudadanía por la nutrición? ¿Estamos mejor informados o hay más confusión que nunca con la sobreinformación en redes sociales?

R.- La nutrición y la alimentación son temas de gran interés para la población, de hecho, son tendencia en redes sociales y medios de comunicación… La información es muy accesible pero los bajos niveles de alfabetización alimentaria dificultan la gestión de esta información por parte de la población, lo que lleva a tomar decisiones no siempre responsable con su salud y tomando como base información sin base científica… Es un problema real que se refleja en nuestra consulta: los superalimentos, la dieta de moda, el alimento que se anuncia, los suplementos… Si en 2022 el consejo lanzó la campaña «Diet-Ética Por una nutrición fiable» en la que se redactaron principios de buenas prácticas en la comunicación en nutrición, este año, con motivo del Día del Dietista-Nutricionista en España.

De hecho, vamos a lanzar la campaña ‘Porque les quieres, porque te quieren. La alimentación, Con Ciencia’ para poner en valor la importancia de comunicar siempre con base a la evidencia científica y contribuir a desmontar los mitos sobre alimentación y nutrición que tan flaco favor hace a la población y a los profesionales.

P.- ¿A qué problemas nos enfrentamos?

R.- Uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos es que estas informaciones, en muchos casos, lanzan mensajes que no tienen ninguna base científica y/o tienen un interés comercial que va en contra de las recomendaciones científicas, suponiendo un peligro para la salud de la población. A eso se suma el hecho de que muchas de las personas que hablan sobre alimentación no son dietistas-nutricionistas ni profesionales de la alimentación.

La campaña recupera y refuerza el mensaje que ya lanzamos en 2022 con DietÉtica y pretende poner el foco en la información que se divulga sobre nutrición en los diferentes canales: denunciar los bulos, mitos y falsedades que se extienden, y poner en valor la evidencia científica a la hora de comunicar. Apelamos a la responsabilidad con un emotivo mensaje acerca de la importancia de tomar decisiones responsables en alimentación porque nuestra salud trasciende nuestra persona y afecta a nuestro entorno.