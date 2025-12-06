Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La desinformación en alimentación sigue creciendo y lo hace a gran velocidad. Dietas milagro, restricciones extremas, suplementos sin control o mensajes que prometen cambios rápidos sin esfuerzo son algunos de los bulos que más dañan a la población. Con motivo del Día del Dietista-Nutricionista 2025, el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas y la Academia Española de Nutrición y Dietética han lanzado la campaña #AlimentaConCiencia, destinada a combatir mitos, denunciar el intrusismo y reivindicar la evidencia científica como base de cualquier recomendación nutricional.

En este contexto, OKSALUD ha entrevistado a Manuel Moñino, presidente del CGCODN, quien advierte que «los bulos en nutrición se aprovechan de la frustración y la inmediatez para extenderse». Moñino explica que estas prácticas son especialmente peligrosas porque ofrecen «soluciones rápidas a problemas complejos» y, en ocasiones, pueden agravar patologías o interferir con tratamientos médicos.

PREGUNTA.- La campaña #AlimentaConCiencia pone el foco en los bulos y mitos de alimentación. Desde tu experiencia clínica, ¿cuáles son hoy los más peligrosos y por qué están tan extendidos?

RESPUESTA.- Los bulos más peligrosos son aquellos que prometen soluciones rápidas a problemas complejos: dietas milagro, que aseguran pérdida rápida de peso sin esfuerzo; dietas extremas, que restringen alimentos o grupos de nutrientes o, por el contrario, que se enfocan en un único alimento o grupo de alimentos; o la suplementación sin control, que tanto está aumentando en los últimos tiempos.

Todos ellos se extienden porque apelan a la inmediatez, a la emoción y a la frustración de muchas personas. Cuando la evidencia se simplifica en un titular llamativo, la desinformación siempre va un paso por delante.

P.- En un entorno saturado de información y cuentas que no son profesionales, ¿cómo puede una persona sin formación distinguir un consejo fiable de un mensaje sensacionalista o sin evidencia?

R.- Un consejo fiable siempre está respaldado por la evidencia científica, con fuentes contrastables y estudios relevantes, es decir, realizados sobre una amplia muestra de población y con resultados concluyentes , evita las promesas milagrosas y descarta los extremos, reconociendo los matices. Si vemos soluciones mágicas, lenguaje absolutista o intereses comerciales poco transparentes, debemos sospechar. La nutrición basada en la evidencia nunca es estridente: es prudente, contextualizada y realista.

P.- El intrusismo profesional preocupa cada vez más al colectivo. ¿Qué riesgos reales supone para la salud que alguien sin competencias dé recomendaciones nutricionales?

R.- El intrusismo es una de las mayores lacras en nuestra profesión y uno de los grandes problemas para la población, ya que supone una grave amenaza para la salud pública. Una recomendación inapropiada puede agravar patologías, interferir con tratamientos médicos o generar déficits nutricionales. Además, crea desconfianza social: cuando fallan quienes no son profesionales, la ciudadanía tiende a pensar que ‘la nutrición no funciona’, cuando en realidad el problema es que la persona a la que se está acudiendo o que lanza el mensaje no es profesional ni tiene la formación y los conocimientos necesarios.

P.- La campaña destaca la importancia de «alimentar con ciencia». ¿Qué papel juega hoy la evidencia científica en la práctica diaria de un dietista-nutricionista y en la comunicación pública?

R.- Alimentar con ciencia significa trabajar con responsabilidad. Cada pauta dietética debe apoyarse en la evidencia científica: estudios sólidos, guías clínicas y consensos profesionales. Y, además, debemos traducir esa evidencia al lenguaje cotidiano sin perder rigor. La comunicación del dietista-nutricionista es ya una parte esencial de nuestra profesión: somos un puente entre la ciencia y la ciudadanía. Por eso también es cada vez más importante que, desde los propios estudios universitarios, se incluya la comunicación como parte importante en la que formarse, incluso la divulgación científica puede ser, en sí, una salida profesional.

P.- El pasado 24 de noviembre se celebró un webinar con destacados divulgadores. ¿Por qué es clave unir a profesionales, verificadores y creadores de contenido para combatir la desinformación en nutrición?

R.- El webinar del 24 de noviembre fue una charla de la mano de destacados profesionales y grandes divulgadores sobre alimentación y nutrición, en la que todos estuvieron de acuerdo en algo. Y es en que la unión profesional es clave en nuestra profesión; la desinformación solo se combate si unimos fuerzas. Todos los profesionales sanitarios debemos luchar por un objetivo común: garantizar que la ciudadanía reciba mensajes fiables. Y también debemos ser ejemplo de ello, actuando e informando siempre con ética profesional.

P.- Las redes sociales y la Inteligencia Artificial están cambiando la forma de divulgar. ¿Qué desafíos y oportunidades ves en estas herramientas para mejorar la educación nutricional y proteger a la ciudadanía de mensajes dañinos?

R.- Las redes y la Inteligencia Artificial han cambiado la comunicación para siempre. El desafío es evidente: la velocidad con la que circula un bulo supera a la capacidad de corregirlo. Pero también son una oportunidad enorme: permiten llegar a públicos jóvenes, crear materiales accesibles e identificar patrones de desinformación. Nuestro papel es garantizar que estas herramientas se usen con ética, transparencia y sentido crítico, para proteger a la ciudadanía y fortalecer la alfabetización nutricional. Para ello también es muy importante la colaboración de las instituciones públicas, introduciendo la educación en alimentación desde la escuela.