La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha solicitado este miércoles al Ministerio de Sanidad y a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios la autorización para inmunizar a cinco personas con cada vacuna contra la viruela del mono.

De esta forma, de cada vial se extraerían cinco dosis que permitirían multiplicar el número de beneficiarios, según ha informado la Consejería en un comunicado. Este sistema ha sido valorado y aprobado por la agencia de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

Desde el pasado mes de mayo, la Consejería de Sanidad viene solicitando al Ministerio un suministro «suficiente» para aplicar este tratamiento a la población de riesgo, y hasta la fecha «tan solo se han recibido 1.835», a la espera de la nueva remesa anunciada por el Gobierno central.

A día de hoy, 1.504 personas han sido inmunizadas en la región contra la viruela del mono en los dos puntos habilitados, el Centro de Vacunación regional, que inyecta las dosis desde mediados de julio, y el Hospital público Enfermera Isabel Zendal, que lo hace desde ayer.

Sanidad recuerda que la vacunación frente a la viruela del mono como profilaxis preexposición está indicada de forma prioritaria a un grupo específico de población, las personas de 18 a 45 años que mantienen prácticas sexuales de alto riesgo y cumplan con los criterios de indicación establecidos.

En el caso de la que se lleva a cabo tras la exposición, se indica desde Salud Pública a los contactos estrechos identificados en la investigación epidemiológica, y al igual que hasta ahora se seguirá llevando a cabo en el Centro de Vacunación regional.

Vacunas de tercera generación

La vacuna Imvanex es una vacuna de tercera generación que contiene el virus vaccinia Ankara. “Es un virus atenuado que no tiene capacidad de replicación, es decir, una vez que se inyecta en el cuerpo no se multiplica, simplemente expone sus antígenos al sistema inmune y este responde”, explica Ángel Hernández-Merino, experto en vacunas en la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap).

“Hay vacunas de primera, segunda y tercera generación” y aunque todas ellas portan el virus atenuado, “las de tercera generación cuentan con un mejor perfil de seguridad. Al final lo que se hace es introducir en el cuerpo un virus parecido al que se combate, con mucha menos capacidad de hacer enfermar”.

Más de 5.000 casos en España

España ya ha notificado 5.162 casos confirmados de viruela del mono, 585 más que la pasada semana, según los datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a 9 de agosto, publicados este martes por el Ministerio de Sanidad.

Los casos proceden de 17 comunidades autónomas: Madrid 1.817, Cataluña 1.636, Andalucía 632, Comunidad Valenciana 311, País Vasco 153, Canarias 126, Baleares 134, Aragón 50, Galicia 78, Asturias 49, Castilla y León 48, Castilla-La Mancha 40, Murcia 31, Extremadura 21, Cantabria 19, Navarra 13, y la Rioja 4. Nuevamente, el informe no incluye la información sobre muertes ni sobre las características de los casos que se incluirá en la actualización del viernes.

Coincidiendo con la publicación de casos, Sanidad ha publicado una primera actualización sobre del informe Casos autóctonos de Viruela del Mono (Monkeypox/MPX) en España. Evaluación rápida de riesgo, realizado por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, donde manifiesta que, «tras más de dos meses de circulación del virus en países no endémicos, los casos en España, al igual que en el resto de países no endémicos continúan siendo identificados fundamentalmente en el contexto de las relaciones sexuales o en otras situaciones de contacto físico continuado y prolongado de índole no sexual.