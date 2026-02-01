Fact checked

Con tres siglos de historia y ocho generaciones familiares al frente, la Botica Ximeno de Peñaranda de Duero fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) el 6 de octubre de 1999 y a día de hoy es una farmacia plenamente integrada en el ejercicio actual de la profesión. «Funciona como cualquier otra farmacia, con la peculiaridad de que atiendo en una botica que sigue igual que hace 300 años», explica en entrevista a OKSALUD, su titular, María José Jimeno que lleva 18 años al frente de la Farmacia en activo más antigua de España.

Recientemente, junto con el Colegio de Farmacéuticos de Burgos, ha organizado la exposición itinerante ‘Apotecarius 300 años de farmacia’, una muestra que pone en valor la historia y el presente de esta profesión, sobre todo en el mundo rural.

PREGUNTA.- Su botica cumple 300 años, ¿Cómo es trabajar en una farmacia histórica?

RESPUESTA. Para mí es algo natural, se trabaja como cualquier otra farmacia. Tenemos todos los medicamentos y también trabajamos la parafarmacia, aunque no es lo que se ve. Lo que ve el cliente al entrar es una botica de hace 300 años con todos sus frascos y mostrador tradicional. Lo que no ve es el almacén y toda la estructura propia de una farmacia actual. Pero dispensamos todo tipo de medicamentos, como los demás.

P.- ¿Qué supone para la profesión que una farmacia siga activa desde 1725?

R.- Para mis compañeros de Burgos es un orgullo. Consideran que la historia de la farmacia está aquí y lo ven casi como un mito, sobre todo por cómo se ha conservado.

P.- ¿Por eso se decidió a montar la exposición ‘Apotecarius 300 años de farmacia’?

R.- Queríamos celebrar de alguna manera especial los 300 años que cumple la farmacia. Llevamos abiertos desde 1725 y la farmacia ha pasado por ocho generaciones familiares, algo que creemos que es de destacar. La exposición se ha organizado con la colaboración del Colegio de Farmacéuticos de Burgos. Lo que hemos querido transmitir son los acontecimientos sanitarios que han vivido esas ocho generaciones de farmacéuticos de mi familia que han regentado la botica hasta el día de hoy.

P.- ¿Qué contenidos destaca la muestra?

R. -Se muestran de manera general, los orígenes de la profesión y su trayectoria, del surgir de las primeras boticas con su jardín del boticario, hasta las oficinas de farmacia de nuestros días, destacando los primeros medicamentos y el desarrollo de las nuevas tecnologías. De una manera más intimista, la muestra habla de la historia de la farmacia a través de mis antepasados y de mí misma. Se refleja cómo nuestra farmacia ha estado presente en todas las épocas, adaptándose a los cambios científicos y sociales, pero manteniendo constante el consejo farmacéutico y la atención a la población.

P.- Desde su experiencia, ¿cuáles son esos hitos han marcado la evolución de la farmacia española?

R.- Sin lugar a dudas, la incorporación de la receta electrónica. Ha sido importantísima para descongestionar las consultas y para facilitar al paciente el acceso a su medicación, sobre todo en tratamientos crónicos. Además, permite que, ante un olvido o un viaje, el paciente pueda obtener su medicación sin necesidad de una receta en papel.

P.- En la exposición se da mucha importancia a las plantas medicinales…

R.- Hoy en día, la gente piensa que no se trabaja con plantas medicinales, pero no es verdad, un montón de medicamentos que dispensamos, como jarabes para la tos, están compuestos por ellas, lo que pasa es que con un formato distinto al tradicional. En la botica conservamos incluso un listado de las plantas medicinales que había en el jardín en 1871.

P.- ¿Qué valor cree que tiene hoy ese conocimiento tradicional?

R.- Los farmacéuticos lo estudiamos. Muchas de esas plantas medicinales las conocemos perfectamente. No es algo nuevo ni olvidado. El origen de muchos tratamientos viene de ahí.

P.- Su botica es rural y atiende a Peñaranda y a otros cuatro pueblos, con poca población y mayoritariamente envejecida…¿Cómo ve el futuro?

R.- La farmacia rural tiene un futuro incierto debido a la despoblación. Creo que cada vez más se nos valora más como profesionales sanitarios, porque hacemos una mayor labor sanitaria fundamental, claramente somos un referente. En lugares como el nuestro en el que no hay centro de salud ni médico todos los días, el farmacéutico ejerce una labor fundamental para la población, somos el primer recurso sanitario. Los clientes vienen a pedir consejo y recomendaciones.