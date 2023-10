El investigadores Katalin Karikó y Drew Weissman han logrado el Premio Nobel de Medicina o Fisiología 2023 por sus descubrimientos sobre modificaciones de bases de nucleósidos que permitieron el desarrollo de vacunas de ARNm eficaces contra la covid-19, según ha anunciado este lunes el Instituto Karolinska de Suecia.

«El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2023 ha sido otorgado a Katalin Karikó y Drew Weissman por sus descubrimientos sobre modificaciones de bases de nucleósidos que permitieron el desarrollo de vacunas de ARNm eficaces contra la covid-19», se ha señalado desde la Fundación.

Los innovadores del ARN mensajero Drew Weissman, profesor de investigación de vacunas de la familia Roberts en la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania, y Katalin Karikó, profesora adjunta de neurocirugía en Penn y vicepresidenta senior de BioNTech, han conseguido un nuevo cambio sanitario para el mundo en un momento donde una de las mayores pandemias alcanzaba millones de vidas.

Las investigaciones sobre el ARNm como un potencial terapéutico tuvo un primer e innovador estudio, el publicado en 2005, donde se encontró que su concepto, podría traer nuevas esperanzas a un campo acosado por el escepticismo y los comienzos en falso: el ARNm podría alterarse y luego administrarse de manera efectiva al cuerpo para iniciar una respuesta inmune protectora. Su método para convertir las células en fábricas que pueden producir temporalmente proteínas que sirven como compuestos terapéuticos o estimulan el sistema inmunológico del cuerpo para atacar un patógeno específico también minimiza las respuestas inflamatorias dañinas.

Esta plataforma sentó las bases para el rápido desarrollo y despliegue de vacunas de ARNm para combatir el covid-19 cuando el virus explotó en todo el mundo a principios de 2020.

BREAKING NEWS

The 2023 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Katalin Karikó and Drew Weissman for their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19. pic.twitter.com/Y62uJDlNMj

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 2, 2023