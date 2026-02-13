Un juego de ordenador permite retrasar la demencia dos décadas

Fact checked

Un equipo de investigadores acaba de presentar los resultados de su programa de entrenamiento cognitivo, un juego de ordenador, con el cual han conseguido que el riesgo de desarrollar demencia, incluida la enfermedad de alzhéimer, se reduzca hasta 20 años después de haber completado los ejercicios. El simulador obliga a los jugadores a realizar varias tareas a la vez, dividiendo su atención.

Los expertos hicieron que un grupo de adultos mayores de 65 años completara entre cinco y seis semanas de entrenamiento cognitivo, un tipo de técnica que ayuda a localizar rápidamente información visual en la pantalla de un ordenador y que se va haciendo más complicado y requiere más velocidad a medida que se progresa. Los voluntarios también acudieron a sesiones de seguimiento al cabo de un periodo de entre uno y tres años. Quienes lo hicieron tenían menor riesgo de desarrollar demencia, y esa protección se mantenía hasta dos décadas después, según los resultados del estudio que se acaba de publicar en la revista científica Alzhéimer y Demencia: Investigación Traslacional e Intervenciones Clínicas.

Este es el primer estudio de este tipo que ha evaluado la salud cognitiva de los participantes a largo plazo. Se les seleccionó porque habían tomado parte en otro ensayo, el estudio ACTIVE (de entrenamiento cognitivo para una tercera edad independiente y vital’ en inglés). Fueron un total de 2.802 personas, a las que se invitó a participar en tres tipos diferentes de entrenamiento cognitivo: de memoria, razonamiento y velocidad de procesamiento. Después se les comparó con personas que no habían participado en el programa.

Así fue el programa

El entrenamiento consiste en un máximo de diez sesiones de algo más de una hora, que se completan en cinco o seis semanas. Además, a la mitad de los sujetos se les asignó al azar a recibir cuatro sesiones adicionales de entrenamiento cognitivo, a modo de refuerzo.

Los investigadores, que llevaron a cabo el seguimiento durante 20 años, vieron que 105 de 264 participantes (el 40%) que también asistieron a sesiones de refuerzo recibieron un diagnóstico de demencia. Esta proporción es un 25% menor que la que corresponde a quienes no fueron parte del programa. En el trabajo se utilizaron los datos recogidos en el análisis anterior, el estudio ACTIVE, que incluía a 2.021 personas, observadas entre 1999 y 2019.

Pérdida de independencia

La demencia se caracteriza por un declive de la capacidad de pensar que se traduce en una pérdida de independencia en el día a día. Se calcula que afecta al 42% de los adultos mayores de 55 años en algún punto de su vida. El alzhéimer es la forma más frecuente de demencia (aproximadamente 60-80% de todos los casos).

Marilyn Albert, directora del Centro para la Investigación del Alzhéimer de la Universidad Johns Hopkins y parte del equipo de investigación, ha declarado que este hallazgo es importante «porque sugiere que una intervención relativamente modesta, y sin fármacos, puede tener efectos a largo plazo». Albert ha destacado además que retrasar la aparición de demencia, aunque solo fuera un poco, tendría un enorme impacto en la salud pública y en los costes que entraña la atención a las personas una vez que la enfermedad se ha diagnosticado.

De todas formas, también ha matizado que será necesario llevar a cabo más estudios para comprender los mecanismos que explican la relación entre el entrenamiento y el retraso de la enfermedad.