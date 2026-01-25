Fact checked

Un grupo de científicos de la Universidad de Harvard (Boston, Estados Unidos) ha descubierto mecanismos clave que explican cómo funciona una familia de nuevos medicamentos antivirales. El hallazgo arroja luz sobre un importante instrumento para combatir las cepas de virus del herpes simple (HSV) resistentes a los tratamientos, además de otros virus de ADN (los que tienen ese material genético y pueden replicarse dentro de las células que invaden).

Jonathan Abraham, experto en enfermedades infecciosas del Hospital Brigham & Women’s de Boston, uno de los autores de la investigación, ha tenido muchos pacientes con infección grave por HSV resistente a los medicamentos. Esta resistencia suele desarrollarse cuando el virus se trata de forma repetida con el mismo tipo de medicamento antiviral.

Abraham también es profesor de microbiología en Harvard, y ha llevado a cabo diversos estudios sobre la estructura de los virus como uno de los factores que influyen en las infecciones, enfermedades y en la respuesta inmunitaria.

«Como médico, es descorazonador ver cómo la medicina puede salvar a un paciente con cáncer, pero después el paciente puede necesitar terapias inmunosupresoras que le hacen vulnerable ante un virus que no responde a los mejores fármacos que tenemos; como investigador, esto me inspira para aprender cuanto pueda sobre cómo funcionan los virus, y cómo podemos encontrar mejores opciones de tratamiento para las personas que enferman por las formas resistentes», ha declarado Abraham.

Los nuevos antivirales

Existen diversos estudios sobre una nueva familia de medicamentos antivirales, uno de ellos incluso ha sido aprobado en Japón, pero se sabe poco sobre sus mecanismos de acción.

Trabajando con Joseph Loparo, profesor de química y farmacología molecular, estudió los mecanismos que permiten a los medicamentos unirse e inactivar una enzima clave en el ciclo vital del HSV. El equipo de Abraham se centró en revelar detalles estructurales sobre cómo los fármacos se unen a la proteína del virus, mientras que Loparo y sus colaboradores trabajaban en obtener información en tiempo real sobre cómo el proceso de unión acaba bloqueándola.

Para Loparo, «un punto fuerte de este estudio es la combinación de imágenes en alta resolución de las proteínas virales con los inhibidores, y las imágenes en tiempo real de las proteínas en acción».

Desde varicela hasta ciertos tipos de cáncer

Los virus del tipo herpes pueden provocar infecciones como la varicela y la mononucleosis (también conocida como ‘enfermedad del beso’), se han relacionado con ciertas formas de cáncer y enfermedades autoinmunes, además de otros problemas de salud. Es frecuente que permanezcan en el organismo en estado latente durante toda la vida. Entre ellos, el HSV-1 se ha identificado como causa de infección cerebral grave en adultos sanos y de enfermedad grave en pacientes inmunocomprometidos.

Los antivirales disponibles para esta infección suelen funcionar bloqueando la polimerasa del ADN del virus, una proteína que hace copias del genoma viral. No obstante, han surgido cepas resistentes a estos medicamentos.

Ya hay alternativas en preparación, incluyendo una familia de fármacos conocidos como HPI (de ‘inhibidores de helicasa-primasa’ en inglés). Su diana es una enzima que, como la polimerasa, es crucial para que el virus se replique.

Por un lado, la helicasa expone la información codificada en el genoma del virus para que la polimerasa pueda reproducirla. Por otro, la primasa desencadena la creación de una molécula de ARN que sirve como primera pieza en la construcción de la copia del genoma del virus. Los HPI interfieren en ambos mecanismos.

Con técnicas de imagen de última generación, los científicos han podido ver cómo se llevan a cabo todos estos procesos, incluido cómo los inhibidores «paran los motores» de la helicasa y la paralizan.