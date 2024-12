Fact checked

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una condición progresiva que afecta a millones de personas en todo el mundo, representando la tercera causa de muerte a nivel global y la cuarta en España, tal y como detallan desde la Asociación Española de Afectados por EPOC (AEPOC). Desde la Clínica Mayo explican que se trata de una enfermedad pulmonar inflamatoria crónica que causa la obstrucción del flujo de aire de los pulmones. Se caracteriza por dificultad para respirar, tos crónica, y un deterioro continuo de la capacidad pulmonar. Normalmente, es causada por la exposición a largo plazo a gases irritantes o partículas de materia y muy a menudo, por el humo del cigarrillo.

El 11,8% de la población de entre 40 y 80 años en España padece esta enfermedad, según los datos de AEPOC. Aunque históricamente ha afectado en mayor medida a los hombres, la prevalencia entre mujeres está en aumento debido a factores como el tabaquismo y la contaminación.

Tratamiento

Desde la Sociedad Española la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), explican que la EPOC es una enfermedad progresiva, es decir, que empeora con el tiempo si no se evitan las causas que la provocan y no se trata correctamente. Es una patología incurable, pero dejar de fumar, seguir tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, una correcta alimentación, usar ropa cómoda o seguir hábitos saludables son eficaces para controlar y frenar su progresión.

Los medicamentos para tratar los síntomas de la EPOC incluyen los broncodilatadores y medicamentos esteroides o no esteroides que reducen la inflamación. Si bien dejar de fumar es el paso más importante para frenar la progresión de la EPOC, las terapias complementarias como la Haloterapia están ganando reconocimiento por sus beneficios en la mejora de los síntomas respiratorios.

Convivir con la EPOC

Pero además de los medicamentos, hay algunas terapias, ejercicios y recomendaciones que se pueden llevar a cabo para aliviar lo síntomas y mejorar la calidad de vida de las personas que la padecen. Según SEPAR, llevar una alimentación saludable, mantener una vida activa, dormir bien, luchar contra la ansiedad y la depresión o hacer ejercicios respiratorios puede ayudar a vivir con la enfermedad.

La Haloterapia, explica Claudia Arango, directora de Saltium Madrid y experta en esta terapia desde hace más de veinte años: «Es una técnica basada en la exposición a ambientes ricos en micropartículas de sal que gracias a sus propiedades antiinflamatorias, antibacterianas y mucolíticas beneficia a las personas con enfermedades respiratorias como la EPOC».

El motivo de esta mejora de los síntomas de las enfermedades respiratorias se deba a que la Haloterapia:

Reduce de la inflamación en las vías respiratorias, mejorando la capacidad para respirar. Tiene un efecto expectorante , que facilita la eliminación de flemas y mucosidad acumulada. Fortale el sistema inmunológico , lo que reduce la frecuencia de infecciones respiratorias.



Los ejercicios respiratorios también son una manera de eficaz de ayudar con los síntomas, tal y como explican en la Plataforma Médica Crocane, que se puede llevar a cabo en casa:

Respiración con los labios fruncidos. Una persona inhala por la nariz y exhala con los labios apretados. Respiración de diafragma. Esto significa contraer el diafragma para respirar más profundamente. El vientre se expande visiblemente al inhalar y se desinfla al exhalar. Una técnica de respiración controlada común en la práctica del yoga que implica concentrarse en áreas del cuerpo involucradas en la respiración.



Prevención y concienciación

El diagnóstico precoz mediante espirometrías, junto con medidas de prevención como evitar ambientes contaminados y adoptar hábitos saludables, es clave para mejorar la calidad de vida de las personas con EPOC. La vacunación contra la gripe y la neumonía también juega un rol crucial en la reducción de complicaciones.

Las campañas publicitarias, las actividades que promueven las asociaciones y la conmemoración del día de la EPOC son algunas de las maneras de fomentar políticas que aborden las causas de la enfermedad, desde la regulación de contaminantes hasta el acceso equitativo a tratamientos innovadores.