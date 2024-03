La guía definitiva para el cuidado de tu piel avalada por 5.000 dermatólogos de todo el mundo

Fact checked

Tanto en la infancia como a medida que crecemos, nuestra piel está expuesta a diversos estímulos que la estropean. No sólo esto, el sol hace que podamos tener afecciones irreparables. Por todo ello los expertos han creado la guía definitiva para el cuidado de la piel.

Más de 5.000 dermatólogos lanzan una web dirigida al ciudadano que sirve de ayuda y consulta en aquellos problemas con piel, uñas y pelo.

La guía para el cuidado de la piel que debes conocer

Los expertos pertenecen al Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología (CILAD), que, a través de la web www.dermatologoscuidantupiel.com, ofrecen una herramienta sencilla, clara y realmente práctica para que sepamos más sobre cómo cuidar la piel.

Aunque creamos que lo hacemos bien, resulta que no es así, no nos protegemos bien del sol en todas las épocas del año, no la limpiamos correctamente y estamos siempre expuestos a la polución.

En la web hay información sobre las enfermedades más comunes con casos concretos, noticias, así como el acceso a un directorio de dermatólogos colegiados de 23 países de todo el mundo.

Piel, pelo y uñas

Todo ello abarca cantidad de información sobre la piel, el pelo y las uñas que son realmente importantes pero que, aunque los vemos a diario, no sabemos cuidar como se deben.

Esta web representa un recurso digital dirigido a todos, donde se establecen cuáles son los cuidados diarios que necesitamos. Lo mejor, los consejos personalizados de cantidad de expertos dermatólogos que tendremos que saber para que nuestra piel respire y esté siempre más sana.

Su acceso es totalmente gratuito y ofrece información precisa y actualizada de forma directa. Además hay un directorio de más de 885 profesionales de la dermatología, repartidos en un total de 23 países de América, Asía y Europa. Y lo mejor es que no deja de incorporar nuevos profesionales de distintos países cada año.

En concreto, la organización CILAD es una de las más destacadas en su especialidad y consiguió uno de sus grandes hitos con la puesta en marcha de un aula de cursos de especialización transmitidos vía streaming a todo el mundo.

Contenido educativo y formativo

Esta web significa la culminación de su apertura a toda la ciudadanía. Hay un contenido educativo, formativo y práctico de todo tipo, y se convierte como una herramienta perfecta para llegar a toda la población de manera efectiva.

Con todo ello tienen un objetivo central, que es velar por la salud de la piel, uñas y pelo de la población mundial. Profesionales ampliamente destacados en el campo de la dermatología están en esta Organización, bajo la presidencia del doctor español José Luis López Estebaranz, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Fundación Alcorcón y profesor titular de Dermatología de la Universidad Rey Juan Carlos, ayudado por una Junta Directiva que refuerza la colaboración entre ambos lados del océano Atlántico y que refleja la fortaleza del CILAD.

Cuidados de la piel en el baño

En esta web, hay consejos sobre el cuidado de la piel en el baño, entre otros.

Durante la rutina de ducha o baño en ocasiones y sin saberlo estamos deshidratando o dañando la piel.

Se recomienda no ducharse más de 2 veces al día con un tiempo máximo de duración de no más de 10 minutos.

Utilizar agua templada, entre 35-37 grados centígrados.

Es necesario seleccionar el gel/jabón en función del tipo de piel. Para piel seca, un gel/jabón extra hidratante y reparador; para piel sensible, un gel/jabón más respetuoso, bajo en sulfatos, los tipos “Syndet” (sin detergentes), son los más recomendados, libre de fragancias.

Seca tu piel delicadamente, dando golpecitos, no frotando, con una toalla suave.

Aplicar crema humectante acorde a tu tipo de piel, preferiblemente en los próximos 3 minutos luego de ducharse.

Cuidado de las uñas

Cómo las podemos cortar para que estén más sanas

Suaviza tus uñas sumergiéndolas en agua o recórtalas después del baño o la ducha.

Desinfecta tu cortauñas mensualmente.

Corta las uñas de manos y pies en línea recta.

Utiliza una lima de uñas para redondear las esquinas y suavizar los bordes irregulares.

NO cortes las cutículas.

Hidrata tus uñas al finalizar de cortarlas.

En general, los cuidados deben ser:

Mantén las uñas secas y limpias.

Practica una buena higiene de las uñas.

Usa crema humectante.

Aplica una capa protectora.

Consulta con tu médico si observas alguna lesión nueva que no desaparece por si sola. En muchas ocasiones las uñas reflejan patologías internas.

Cómo cuidar el pelo

Dentro de esta web, también hay consejos sobre la piel, toma nota: