El País Vasco ha vivido una situación sanitaria excepcional tras detectarse la administración de vacunas caducadas a 253 personas, en su mayoría bebés. El error ha generado preocupación sobre la protección de los menores y ha puesto en marcha la revisión de los protocolos de vacunación. Mientras se evalúa la necesidad de revacunación, la Agencia Española del Medicamento y el Consejo Asesor de Vacunas (CAVE) han sido consultados para determinar la mejor actuación, asegurando la seguridad y eficacia de la inmunización.

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha reconocido la existencia de un «error» en la administración de vacunas caducadas a 253 personas, la mayoría bebés, y ha explicado que se está estudiando si finalmente se opta por revacunar a estas personas después de que la Agencia Española del Medicamento haya indicado que no es recomendable hacerlo.

Martínez, en una rueda de prensa en Agurain-Salvatierra (Álava), ha explicado que, una vez conocida la posición de este organismo estatal, será el Consejo Asesor de Vacunas (CAVE) el que determine si se opta por volver a administrar la vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B) a las personas que recibieron una dosis de un lote que había caducado recientemente.

Inicialmente, este pasado martes el Gobierno vasco trasladó que el CAVE recomendaba administrar una nueva dosis de la vacuna para asegurar la máxima protección.

El consejero ha reconocido que se ha producido un «error» al administrar estos fármacos, y ha señalado que aún se desconoce cómo pudo producirse este fallo.

El lehendakari, Imanol Pradales, pedía este martes «calma» a las familias de las 253 personas, la mayoría bebés, que fueron inoculadas con una vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B) pertenecientes a un lote cuya fecha de caducidad había expirado recientemente, ya que «no hay ningún problema en términos de salud» para estas personas.