A grandes rasgos podemos indicar que los lípidos son biomoléculas solubles en solventes no polares. No se disuelven fácilmente (o no se disuelven) en agua, incluyendo ácidos grasos, ceras, esteroles, vitaminas liposolubles. Veamos qué son estas sustancias orgánicas del tejido adiposo y las funciones de los lípidos.

A destacar que tales moléculas están contempladas dentro del metabolismo, desarrollan algunas acciones esenciales para la vida humana, como el almacenamiento que permite obtener energía, entre otros.

Los dos tipos principales de lípidos que podemos encontrar en la sangre son el colesterol y los triglicéridos.

Todos tienen unas características comunes:

Ser altamente energéticos (1 gramo de lípidos aporta 9 Kilocalorías).

Ser insolubles en el agua.

Ser solubles en disolventes orgánicos como éter y cloroformo.

Tipos de lípidos

Según Puleva, hay tres lípidos distintos:

Grasas o aceites (también llamados triglicéridos o triacilglicéridos).

Fosfolípidos.

Ésteres de colesterol, que muestran un componente común: los ácidos grasos. Los hay de tres tipos: ácidos grasos saturados (AGS), ácidos grasos monoinsaturados (AGM), ácidos grasos poliinsaturados (AGP).

¿Cuáles son las funciones de los lípidos dentro del organismo?

Según la Fundación para la Diabetes novo nordisk, se resumen en:

Función energética y específicamente de energía de reserva.

Parte fundamental de la membrana celular y responsable en parte de sus múltiples funciones.

Aporte de ácidos grasos esenciales.

Efecto ahorrador de la utilización de las proteínas como fuente de energía.

Absorción de vitaminas liposolubles.

Efecto organoléptico, la grasa es fundamental para apreciar el gusto y aroma de los alimentos.

Efecto de saciedad, contribuye al efecto de saciedad después de la ingestión de alimentos.

Otras funciones en el organismo, relacionada con las estructuras en las que los lípidos son parte importante de su composición.

Regular la temperatura corporal

Al almacenar las grasas que consumimos, los lípidos no sólo son capaces de obtener energía, sino que son fundamentales para soportar las bajas temperaturas, y es justamente por ello que, cuando llega el invierno, nuestro cuerpo nos pide que nos sumemos calorías a la dieta. Así que son fuertemente importantes.

Como fuente de calor

Las grasas tienen diversidad de funciones, y esto hace que reduzcan la sensación de frío que tenemos en el cuerpo. Esto sucede tanto en los animales como en las personas.

Transmisor de impulsos nerviosos

Generalmente más asociados al aparato digestivo, los lípidos tienen su labor además como parte del sistema nervioso. La membrana lípida, como se la conoce, posee mielina, la cual permite que los impulsos o señales se transmitan más rápidamente por los axones de los nervios.

Transporte de vitaminas y otros

Entre las funciones de los lípidos está el transporte de vitaminas, las que conocemos como A, D, E y K y esto ayuda a la absorción intestinal.

Emisores de señales

La testosterona y los estrógenos, dos de las hormonas esteroides más populares, no son otra cosa que lípidos que emiten señales al entrar en contacto con las proteínas que trae la sangre.

Incluso, facilitan los cambios genéticos que el cuerpo requiere, comunicando las membranas celulares con receptores, y allanando así el camino a las modificaciones de esta área de la biología.

Función protectora

Muchas de las ocasiones la función protectora de los lípidos es realmente importante. Porque crean una capa protectora que hace que muchos órganos no estén tan expuestos.

¿En qué alimentos encontramos los lípidos?

Puleva cita que los alimentos pueden clasificarse, según esta grasa.

Alimentos ricos en ácidos grasos saturados: pueden ser por ejemplo alimentos tipo la manteca, tocino, mantequilla, nata, yema de huevo, carne magra, leche, aceite de coco.

Alimentos ricos en ácidos grasos monoinsaturados: como puede ser el oléico (Omega 9): Aceites (de oliva, de semillas), frutos secos (cacahuetes, almendras), aguacate.

Ácidos grasos poliinsaturados condicionalmente esenciales: Por un lado, EPA y DHA (Omega 3): pescado y aceite de pascado, algas, alimentos como lácteos enriquecidos en Omega 3, y ácido araquidónico (Omega 6): grasa animal.

¿Cuáles son las necesidades diarias de los lípidos?

En la web de Clínica Universidad de Navarra se especifica que se recomienda que las grasas de la dieta aporten entre un 20 y un 30% de las necesidades energéticas diarias.

Conclusiones

Los lípidos son constitutivos e indispensables para el cuerpo humano, y si bien se los suele citar como sinónimo de grasas, no todas las grasas son saludables para el organismo, lo que requiere de un régimen de alimentos equilibrado, que incorpore cada nutriente en la justa medida.