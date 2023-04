Más allá que pasar la sed e hidratarse: los beneficios de beber agua

Fact checked

Aunque los expertos no se ponen de acuerdo sobre la cantidad de agua que debemos beber al día, siempre es mejor pasarnos que no quedarnos cortos. Sabemos que es uno de los líquidos más destacados y que no solamente sirve para pasar la sed y también hidratarse, estos son los beneficios de beber agua.

Primeramente, es fundamental para poder hidratarse porque si no podemos tener problemas en nuestro organismo.

La ingesta de agua aporta, además, vitaminas y minerales. Y con ello evitamos la deshidratación, nuestro organismo se regula y obtenemos muchos otros beneficios.

Los beneficios de beber agua

Regula la temperatura del cuerpo

Según la Fundación Aquae, las propiedades térmicas del agua y su capacidad para liberar el calor del cuerpo cuando el sudor se evapora de la superficie de la piel son de gran ayuda en el mantenimiento de la temperatura corporal durante todo el día. Una temperatura corporal bien regulada nos hará sentir con más energía y a mantener los músculos y articulaciones lubricados evitando que tengamos calambres y esguinces.

Nos sacia

Es una de las mejores bebidas porque nos hace pasar la sed y esto nos sacia. Gracias a ello, evitaremos comer más, entre horas y de forma totalmente innecesaria.

Mejora la digestión

Debes tener en cuenta que el agua es buena para ayudar a digerir los alimentos y a prevenir el estreñimiento.

Fomenta la pérdida de peso

Hay más bondades. Es el caso de reducir el apetito, aumentar la sensación de saciedad, y por esto permite que tengamos menos hambre y entonces ayude en la pérdida de peso. También para regularlo.

Mejora el sistema inmunológico

Otra de las ventajas de beber agua es que si bebemos de forma adecuada, entonces nuestro sistema inmunológico mejora y se regula. Gracia a esto prevemos las defensas del organismo y nos ponemos menos enfermos.

Menos fatiga

El agua es utilizada por el cuerpo para eliminar toxinas y productos de desecho que este no necesita. La Fundación del Agua explica que cuando hay menos agua en el cuerpo, el corazón tiene que trabajar más para bombear la sangre oxigenada a todas las células y otros órganos principales y eso puede causar fatiga.

Reducción de toxinas

Como consecuencia de lo anterior, debes saber que una de las funciones del agua es la eliminación de los desechos. Así esto favorece las funciones del cuerpo en general.

Previene la retención de líquidos

A su vez, el agua es favorable en la retención de líquidos sea por diversas razones. así previene este problema.

Mejora la salud cardiovascular

Reduce poder tener determinados problemas como sufrir hipertensión arterial.

Cuántos litros de agua debemos beber

Depende porque, aunque antes se establecía una regla más general, es verdad que ahora los profesionales no se ponen de acuerdo sobre ello. Pero con unos 2 litros de agua al día y más durante los días más calurosos del año, es suficiente.