Físico, cabeza y alimentación: tres aliados para afrontar con éxito una carrera de larga distancia

El running es un deporte muy completo y con numerosos beneficios, como la mejora de la presión arterial y el sistema inmune; pero también es exigente, requiere de resistencia física y mental, y promueve valores y hábitos saludables.

Precisamente este es uno de los motores de la Carrera de las Empresas, la gran cita del deporte y la empresa que llega este domingo 17 de diciembre a Madrid con una nueva edición y con Quirónprevención como Healthcare Partner.

Tanto si eres runner, como si vas a participar junto a tus compañeros en esta carrera, conocemos las pautas para poder llegar a la meta y, sobre todo, hacerlo sin lesiones.

La importancia de una buena equipación

Uno de los puntos más importantes para no lesionarse, tal y como explica Víctor García Fonseca, fisioterapeuta en Quirónprevención, es contar con un calzado deportivo adecuado, cómodo y adaptado al terreno sobre el que vamos a correr (dependiendo de si es asfalto, tierra…). Importantísimo también es no esperar nunca al día de la carrera para estrenar calzado.

Además, y sobre todo en épocas frías, añade, «es importante llevar una vestimenta que proteja y aísle de la temperatura exterior, pero sin causar incomodidad. Es importante también ponerse gorro y guantes para proteger la cabeza y las manos y evitar la pérdida de calor».

Calentar es la base para no lesionarse

El estiramiento es clave antes de empezar a hacer cualquier deporte, incluido correr. Con un buen calentamiento, centrado en un estiramiento estático de los grupos musculares que más impacto reciben (lumbares, abductores de cadera, isquiotibiales, cuádriceps, gemelo y sóleo), las lesiones pueden reducirse hasta en un 50%, explica Víctor García Fonseca. Es importante no empezar a estirar en frío y comenzar con una carrera suave, de unos 5 minutos, poco antes de la prueba.

Encuentra tu ritmo durante la carrera

En una carrera de fondo lo más importante es llegar al final, y hacerlo en las mejores condiciones. Para ello, explica el fisioterapeuta de Quirónprevención, «debes encontrar tu ritmo, uno en el que te sientas cómodo y que te permita evitar la fatiga. Cuando comience la carrera, no aceleres rápidamente y tampoco tengas reparo en parar o en ir caminando para coger fuerzas».

Es importante también durante la carrera, mantener la hidratación y evitar la pérdida de líquido, añade García Fonseca. Puedes beber agua, siempre en dosis pequeñas, o ingerir barritas y geles especiales indicados para la rápida absorción de electrolitos e hidratos de carbono perdidos durante la carrera.

Llegar a la meta

Ya has terminado la carrera, pero cuidado porque no debes parar en seco. Es recomendable que continúes caminando, sin detenerte, durante cinco minutos al menos. Has de abrigarte y reponer fuerzas y líquidos, durante las primeras dos horas, comiendo barritas, bocadillos, frutos secos o fruta y bebiendo agua o zumos naturales.

Y también es importante estirar, concluye Víctor García Fonseca, fisioterapeuta en Quirónprevención, «pero debes hacerlo con cuidado porque los músculos están fatigados y estirar sin control puede conllevar lesiones. Al igual que al inicio de la carrera, céntrate en: cuádriceps, flexores de cadera, isquiotibiales, gemelos, psoas, lumbares, abductores, glúteos y rotadores externos de cadera».

No te olvides de seguir todos estos pasos y disfruta de una carrera segura y sana en la que deporte y empresa se unen para demostrar la importancia del compañerismo y el trabajo en equipo.