Los factores que incrementan el riesgo de sobrepeso: los debes eliminar de tu vida

Fact checked

La obesidad es una de las grandes problemáticas de salud actuales, y hay ciertos factores que incrementan el riesgo de sobrepeso. Justamente en ellos deberíamos detenernos, primero para conocerlos y luego para saber qué dice la ciencia sobre su influencia.

Nuestra forma de vida sedentaria atenta contra el bienestar. La rutina nos obliga a movernos en coche y/o transporte público. El trabajo de oficina provoca malas posturas corporales que a largo plazo pueden causar dolor y enfermedades crónicas. Las experiencias de ocio se dan mayormente mientras estamos sentados. Y así todo influye en una muy mala condición física.

Riesgo de sobrepeso: cómo alimentarse

Los profesionales, tanto nutricionistas como del descanso, explican que deberíamos comenzar por evitar los ambientes negativos. Considerando así a todos aquellos contextos que evitan que se den las situaciones ideales para alimentarse, descansar o divertirse.

Identificar estas barreras ajenas a nosotros mismos es importante para hacer un abordaje efectivo de dichas circunstancias, cambiándolas en la medida en que sea posible para que el organismo no se vea perjudicado por los inevitables malos hábitos. Establecer relaciones con grupos de personas preocupadas por su salud podría ser clave para adoptar costumbres beneficiosas.

Contrariamente, compartir con quienes no se preocupan por su bienestar puede complicar que logres los objetivos alimenticios y de descanso que te hayas planteado. Hay que encontrar un equilibrio perfecto entre el disfrute y la responsabilidad, reduciendo el consumo de tabaco, alcohol y comidas ultraprocesadas.

Los médicos incluso hablan de «ambientes obesogénicos», caracterizados por la disponibilidad y la ingesta de bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados, alcohol o tabaco. Y, junto a todo lo anterior, la ausencia absoluta de ejercicio, ya sea aeróbico o anaeróbico.

Además, constantemente estamos siendo bombardeados en medios y redes por publicidades y anuncios engañosos. Muchas veces creemos que nos estamos alimentando sanamente cuando, en realidad, esos alimentos no tienen nada de sano.

Otro obstáculo es que la mayoría de las personas con obesidad no se reconocen como tales por lo que no toman ninguna medida para modificarlo, especialmente no se centran en adoptar medidas de funcionamiento metabólico. Y esto es grave en una patología, como se cataloga a la obesidad.

Rodearnos de gente que se preocupa y se ocupa de estar y sentirse mejor es indispensable para trabajar nuestra salud. Recordemos que somos seres sociales, y que todo lo que hacen los demás tiene impacto en cómo transitamos la vida. Ahora tienes más claro qué no debes hacer.