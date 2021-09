Todos anhelamos tener un cuerpo 10 sin esfuerzo. Pero esto no siempre es posible. De hecho, hay que hacer ejercicio y comer bien para bajar de peso en 5 días de forma fácil. Pero esto lo debemos hacer de forma saludable y con ayuda, si es posible. No lo sabemos todo.

Es más, el proceso de perder peso no es tan complicado bajar de peso en 5 días si adoptas una serie de hábitos. Ahora bien, debes ser constante.

Si te encuentras exhausto de realizar dietas que te generan un efecto rebote o sientes que la ropa te sofoca marcando los michelines, sepas que es factible bajar de peso en 5 días de forma fácil. Si no estás dispuesto a sufrir hambre ni hacer sacrificios en la alimentación, estos son algunos hábitos que debes incorporar:

¿Qué debes hacer para bajar de peso?

Bebe mucha agua

Es natural poder beber agua durante todo el día. Nos ayuda a hidratarnos, es saludable y además nos sacia.

Pues el cuerpo humano está compuesto en un 60% de agua. Necesitarás beber entre 2 y 3 litros de agua por día. Tomarla te ayudará a activar el metabolismo acabando con las toxinas que afecten al organismo. Permanecer hidratado durante el día permitirá que tengas la energía suficiente para realizar actividad física sin sentir agotamiento.

Cumplir con el desayuno

El desayuno es considerado la comida más importante de la alimentación porque proporciona la energía suficiente para empezar y transcurrir el día. Al levantarte de la cama y sin dejar de pasar demasiado tiempo, deberás desayunar.

Ahora bien, no podemos desayunar de forma abundante cualquier cosa, en especial dejaremos de lado los procesados y otros. El desayuno perfecto es tomar algo lácteo, una pieza de fruta, leche, cereales, y/ o un minibocadillo de pavo con frutas para que no tengamos hambre a lo largo de la mañana.

Comer manzanas y plátanos

Comer fruta es uno de los trucos para poder vivir más años y con más salud. De manera que, para bajar de peso en 5 días de forma fácil, nada mejor que aumentar nuestro consumo de manzana y plátanos.

Además, al comer una fruta antes de cada comida, estaremos ingiriendo agua y fibra, lo que nos permitirá tener una sensación de saciedad antes de comer. Para esta rutina de 5 días, sugerimos aumentar la ingesta de plátanos y manzanas ya que son alimentos de fácil digestión.

Practicar actividad física

No hay bajada de peso sin ejercicio. Eso ya te lo sabes, puesto que las rutinas deben componerse por estas dos acciones: alimentación sana y ejercicio. Entre otros.

Científicos de la Universidad de Pittsburgh realizaron un estudio en el que comprobaron que realizar 55 minutos de actividad física durante 5 días, ayudan al cuerpo a bajar de peso.

Levantar pesas 3 veces por semana

Healthline explica que una opción es ir al gimnasio de 3 a 4 veces por semana. Hacer un calentamiento y levantar algunas pesas. Si eres nuevo en el gimnasio, pide consejo a un entrenador.

Al levantar pesas, verás como quemarás muchas calorías y evitará que su metabolismo disminuya, lo que es un efecto secundario muy frecuente al perder peso.

Adiós a los hidratos de carbono

Los hidratos de carbono como la pasta y el pan son absorbidos en el sistema digestivo como grasas. Por lo tanto, deberás no tentarte y reducir la ingesta de grasas en el organismo.

Respirar profundamente

Tendrás que tomarte 10 minutos para respirar. El organismo necesita oxígeno para quemar grasas por oxidación.

Motivación y ganas

Esto no tiene sentido si uno mismo no tiene motivación y ganas para seguir adelante. Es decir, para bajar de peso en 5 días de forma fácil vamos a necesitar muchas ganas por nuestra parte, porque la grasa no se va a ir sola.

De manos de especialistas

Todo este proceso, como no es fácil, debe hacer acompañado de un especialista por el bien de tu salud. Por ello lo ideal es buscar ayuda en manos de un nutricionista para tener un guía y saber si lo hacemos de manera correcta.

Ante todo, debes recordar que no existen recetas mágicas, pero sí hábitos saludables que aportan bienestar. ¡Empezar por esta rutina para bajar de peso en 5 días!

¿Debo controlar las calorías?

Cada uno determina su plan para bajar peso o bien cuando uno hace dieta. Pues algunas pasan por controlar las calorías pero otras no, porque no es estrictamente necesario.

Healthline resalta este hecho. Pues no es necesario contar las calorías siempre y cuando mantenga los carbohidratos muy bajos y se adhiera a las proteínas, grasas y verduras bajas en carbohidratos.

El objetivo principal del plan es mantener los carbohidratos por debajo de 20 a 50 gramos por día y obtener el resto de las calorías de las proteínas y las grasas.