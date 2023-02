Esto es lo que le pasa a tu cuerpo si bebes zumo de naranja todas las mañanas

Fact checked

Si bien los dietistas insisten en que la forma de incorporar los nutrientes de las frutas es comiéndolas de forma natural, también sabemos que algunas de ellas pueden disfrutarse de otros modos. Un caso muy común es el del zumo de naranja recién exprimido en el desayuno. Pero, ¿qué pasa si bebes zumo de naranja todas las mañanas? ¿cuáles son las ventajas de optar por esta bebida?

Las naranjas, que son una de las principales fuentes de fibra y vitamina C que existen, pueden encontrarse en los supermercados durante prácticamente todo el año, por lo que no hay excusas para no exprimir un par de ellas y así acompañar el café. Aunque en menor medida, también estaríamos incorporando folatos, potasio y vitamina A; todos beneficiosos para el organismo.

Qué pasa si bebes zumo de naranja todas las mañanas

Este hábito puede ser considerado «demasiado» por algunos nutricionistas, y eso se debe a que las naranjas poseen azúcares naturales. Por supuesto, éstos no son tan perjudiciales como los artificiales pero podrían llevarte a aumentar de peso de manera no deseada.

La fructosa libre líquida de las naranjas podría entorpecer algunas de las funciones metabólicas del hígado y poner en riesgo la salud. Transcurrido el tiempo, estos desajustes iniciales pueden provocar enfermedades como sobrepeso, ácido graso o diabetes tipo 2.

Siempre mejor la naranja entera

Además los expertos comentan que lo más probable que caigas en la obesidad si sólo bebes zumo de naranja y no comes la fruta entera porque estarás destruyendo la fibra que contiene y actúa evitando la absorción de la fructosa. Al destruirla, se acelera el proceso de aumento de peso.

Diversos estudios en la materia han demostrado que al exprimir la naranja perdemos fibra y vitamina C, y quedan el azúcar y las calorías. Por lo tanto, a la pregunta de qué pasa si bebes zumo de naranja a diario, lo mejor es comer la fruta y exprimirla sólo de vez en cuando.

Claro está que si lo tomas varios días tampoco pasa nada, porque será uno de los frutos naturales que mejor puedes tomar en contraposición con aquellos zumos de bote que pueden llevar diversos aditivos, y azucares y ello sí es un fuerte exceso para nuestro cuerpo. Lo ideal es comer fruta natural combinada con zumos naturales y una dieta rica en legumbres y hortalizas. Ello junto a la manera en la que cocinamos los alimentos.