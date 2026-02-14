La resistencia a la insulina es la antesala de la diabetes tipo 2

Fact checked

Gerald I. Shulman es profesor de endocrinología y fisiología celular y molecular en el Instituto Howard Hughes de Medicina y codirector del Centro para la Investigación en Diabetes de la Universidad de Yale, y ha dedicado su carrera a estudiar las bases de la resistencia a la insulina, un factor clave en la antesala de la diabetes tipo 2.

La resistencia a la insulina se caracteriza porque las células del organismo no responden bien a la insulina que produce el páncreas y sirve para regular los niveles de glucosa en nuestro organismo. El páncreas produce esta hormona en mayor cantidad para compensar el desajuste, trabajando ‘a marchas forzadas’. Si la situación se mantiene en el tiempo, puede acabar agotándose hasta que la persona acabe desarrollando diabetes y se descontrolen sus niveles de glucosa.

Shulman advierte que estamos ante «una de las mayores amenazas para la salud mundial en el siglo XXI, ya que es un factor clave para el desarrollo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, hígado graso, enfermedades neurodegenerativas y cáncer asociado a obesidad».

Por otra parte, también indica que conocer mejor este fenómeno podría ayudar a encontrar nuevos tratamientos que ayudaran a prevenir estas enfermedades. Se sabe, por ejemplo, que la acumulación de grasa en el hígado impide a la insulina cumplir debidamente con su función. Una de las causas a las que apunta el experto es el exceso de alimentación «en un entorno nutricional tóxico».

Pequeños esfuerzos, grandes recompensas

El equipo de investigación que dirige este especialista ha mostrado que incluso una reducción modesta del peso corporal (ellos sugieren usar una dieta de 1.200 calorías diarias) basta para reducir la cantidad de grasa en el hígado y corregir la resistencia a la insulina.

«No hace falta volver al peso que teníamos en el instituto, una reducción del 10% del peso puede marcar una enorme diferencia; se cree que este es el mecanismo clave en el éxito de los nuevos medicamentos para adelgazar basados en la hormona GLP-1», añade.

Además, la actividad física facilita el transporte de glucosa en las células de los músculos, lo cual es una forma de evitar el bloqueo de la insulina. Los expertos animan a las personas con diabetes o prediabetes a encontrar una actividad física que les guste, que es la mejor manera de cumplirla diariamente.

Diabetes en España

Según los expertos de la Sociedad Española de Diabetes (SED), estamos en un momento clave en cuanto a la innovación en el campo de la diabetes, pero en cualquier caso la prevención es una «prioridad absoluta».Su presidente, Antonio Pérez, declaraba con motivo del Día Mundial de la Diabetes (el pasado mes de noviembre) que «el reto es garantizar que la innovación llegue de forma equitativa a todos los pacientes».

De acuerdo con los datos de esta sociedad científica, la prevalencia de la diabetes en España ha alcanzado el 14,8%. Afecta a uno de cada siete adultos y es la segunda tasa más alta de Europa.

Además, el gasto sanitario relacionado con la diabetes en España ha alcanzado los 15.500 millones de dólares, lo que sitúa el país en la lista de los diez primeros países en cuanto al gasto sanitario relacionado con la diabetes.

Casi un tercio (30,3%) de las personas que viven con diabetes en España no están diagnosticadas. Cuando la diabetes no se detecta o no se trata adecuadamente, puede causar complicaciones graves y potencialmente mortales, como un infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular, una insuficiencia renal, una ceguera o la amputación de miembros inferiores. Estas complicaciones reducen la calidad de vida y aumentan los costes sanitarios.