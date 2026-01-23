Fact checked

La falta de recursos en salud mental no es un problema abstracto, sino una consecuencia directa de las decisiones del Ministerio de Sanidad de Mónica García, responsable de dotar de mayor presupuesto y de autorizar las plazas MIR en Psiquiatría que después deben asumir las comunidades autónomas. Mientras los planes y estrategias se acumulan en los discursos oficiales, la realidad es que España sigue muy por debajo de los países de su entorno en número de profesionales, una carencia que lastra la atención, agrava las listas de espera y deja a las autonomías sin margen para responder a una demanda creciente.

La Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM) ha reclamado este jueves mayor dotación presupuestaria para que los planes que abordan la salud mental se puedan materializar y ayuden a la prevención y el tratamiento de las patologías.

En un encuentro con medios, la SEPSM ha presentado un decálogo de los asuntos que «ocupan y preocupan» a los psiquiatras, en el que destacan los retos que hay por delante, el primero de los cuales pasa por la falta de profesionales.

Según sus cifras, en España hay una media de 12 psiquiatras por 100.000 habitantes, cuando en los países del entorno oscila entre 18 y 20, pero, además, en 2023 el 26 % tenía más de 60 años, con lo que estaban próximos a jubilarse, y a comienzos de este año «la brecha persiste».

La presidenta de la SEPSM, Marina Díaz, ha indicado también la tendencia creciente a «borrar» la psiquiatría de los planes estratégicos, simplificando los trastornos mentales complejos «a meros problemas de adaptación social».

Respecto a los planes aprobados que abordan la salud mental, como la estrategia nacional o el plan para la prevención del suicidio, tanto Díaz como otros miembros del comité ejecutivo de esta sociedad médica, entre ellos Josep Antoni Ramos Quiroga y Carmen Moreno, han coincidido en destacar la falta de presupuesto para llevar a cabo lo que los documentos contemplan

«No es suficiente», han indicado

En el decálogo, la SEPSM hace hincapié en que «no todo el malestar es una enfermedad mental» y que la relación de los jóvenes con las redes sociales es «un desafío creciente».

En este sentido, Carmen Moreno, psiquiatra del Hospital Universitario de La Paz, en Madrid, ha subrayado que «no tiene ningún sentido» que los niños antes de los 16 años estén en las redes sociales, entre otras cosas.

El tema del suicidio, según la SEPSM, no se aborda tampoco de forma adecuada y plantea entre sus recomendaciones la garantía de continuidad asistencial tras un intento, la unificación y adecuada dotación de los planes preventivos a nivel estatal y un abordaje integral, tal y como ha detallado la psiquiatra Pilar Saiz.

Asimismo, el decálogo advierte de la «banalización» del uso del cannabis e inciden en que los mensajes que presentan esta sustancia como «natural, inocua y esencialmente terapéutica, sin una adecuada contextualización de sus riesgos, resultan especialmente confusos para los adolescentes».

Los trastornos de conducta alimentaria son otro de los aspectos que aborda esta sociedad médica en el decálogo, así como la innovación en psiquiatría, donde se trabaja en el desarrollo de nuevas estrategias farmacológicas y la consolidación de otras terapias biológicas.