Edema macular diabético: más del 7% de los diabéticos tienen este problema de visión

Los pacientes diabéticos tienen un 50% más de probabilidades de padecer problemas de visión y su riesgo de ceguera sería 25 veces mayor que el de las personas sin diabetes. Además se deduce que más de 7% de los diabéticos sufren edema macular diabético. ¿En qué consiste?

Qué es el edema macular diabético

La diabetes es una enfermedad crónica autoinmune en la que el páncreas no produce insulina –la hormona que se encarga de controlar los niveles de glucosa en el organismo–, no lo hace en suficiente cantidad o la insulina no se utiliza de manera correcta.

Desde AbbVie recomiendan realizar revisiones, por ejemplo, se realice la primera visita al oftalmólogo en la diabetes tipo 2; y a los 5 años del diagnóstico en la tipo 1. Sin embargo, la doctora Patricia Udaondo, oftalmóloga del Hospital Universitario y Politécnico La Fe y Clínica Aiken, indica que “en los pacientes con diabetes, cualquier pequeño cambio en la visión es motivo suficiente para acudir al especialista”.

Principal causa de ceguera irreversible

La principal causa de ceguera entre las personas con diabetes es el edema macular diabético (EMD), que sufren el 7,6% de los pacientes con esta patología metabólica.

La mácula se inflama y acumula líquido, lo que afecta a la percepción correcta de los detalles y desemboca en la pérdida de la visión central. Este problema no es una patología infrecuente: el 27% de las personas con diabetes tipo 1 lo desarrolla pasados 9 años desde el diagnóstico de diabetes; y el 28% de los pacientes con diabetes tipo 2 presenta la enfermedad entre 5 y 20 años después. A pesar de ello, solo entre el 20 y el 30% de los diabéticos se revisan la vista anualmente para detectar el EMD u otras enfermedades oculares asociadas a la diabetes, motivo por el que el EMD se suele diagnosticar cuando el paciente ya ha perdido visión, y entonces es un problema irreversible.

Los expertos señalan que no todos los pacientes con EMD presentan la misma situación y, por tanto, no se puede tratar a todos de igual forma.

Se calcula que para 2040 habrá un aumento de un 50% en el número de personas en el mundo que necesiten un examen rutinario para la detección de una enfermedad ocular a causa de la diabetes. En este sentido, el papel de los servicios de Atención Primaria será vital a la hora de garantizar una derivación a los especialistas en oftalmología para frenar la evolución de la enfermedad y conservar la calidad de vida del paciente.

Además se establece modificar el proceso asistencial del paciente con edema macular diabético implementando un espacio totalmente adaptado y seguro en el que en una única visita pueda llevarse a cabo la revisión.