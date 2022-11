Fact checked

Muchas veces pensamos que las ojeras están ahí porque estamos cansados y dormimos menos. Puede ser, pero no siempre es la razón principal. Descubre por qué surgen las ojeras más allá de dormir poco.

La herencia y otros temas pueden ser causas principales de esta zona algo morada que solemos tener.

Herencia

Si tus padres también tienen ojeras, tienes poco que hacer. Porque entonces se deben a una causa importante, que es la herencia. Así que ya puedes dormir horas que quizás las ojeras vuelvan a aparecer.

Vasos sanguíneos

Otras razones son la mala circulación sanguínea que se debe a la constricción de los vasos sanguíneos. Es entonces cuando se produce esta hiperpigmentación y otros problemas relacionados con los ojos.

Problemas de salud

Además de la herencia y el cansancio, tener ojeras de forma permanente sin las causas aparentes antes vistas pueden salir por algunos problemas de salud.

Podría ser por consumir demasiada sal en nuestra dieta, algo que debe reducirse porque también provoca otras afecciones nada buenas.

Hay más, como el tabaquismo y otros malos hábitos que hacen que salgan las ojeras, entre otros. hay quienes lo atribuyen al paso del tiempo, es decir, al envejecimiento que produce una reducción de la elasticidad de la piel. junto a ello está la deshidratación.

Los especialistas también nombran que aquellas personas que sufren anemia también suelen tener este aumento de ojeras y además cierta palidez en la cara. para solventar este tema hay que comer adecuadamente y aumentar los alimentos con hierro. También hay suplementos que pueden aumentar la carencia de este mineral.

Cómo solventar este problema

Es evidente que necesitamos dormir y descansar porque si no, ya no solamente las ojeras harán acto de presencia si no que habrá arrugas y otros.

Es vital una buena alimentación y también realizar ejercicio diario. Mientras que necesitamos hacer algún examen médico para descartar posibles enfermedades y otros problemas. Mientras que si hay falta de minerales y vitaminas también hay que poner remedio, en este caso, es el médico quien debe establecer el tratamiento a medida.

Hay otros remedios naturales que también pueden servir para reducir las ojeras, así como tratamientos médicos que pueden ser una buena solución para que este problema vaya a menos, especialmente si se trata de algo estético más que de salud y molesta en gran medida a quien lo padece.