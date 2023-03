Fact checked

El cáncer de mama es el tumor más frecuente en mujeres en nuestro país. Según datos de la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN) la incidencia del año pasado fue de 34.750 nuevos casos, lo que supone un incremento respecto al año anterior (33.375). Sin embargo, debido a todos los avances terapéuticos se ha mejorado la supervivencia por cáncer de mama.

Los avances en cirugía, en radioterapia, en tratamientos sistémicos y en los análisis genéticos han permitido que la tasa de supervivencia el cáncer de mama ronde el 90%. Recientemente, un estudio llamado PRIME II y publicado por la revista ‘New England Journal of Medicine’ aseguraba que recibir radioterapia tras sufrir un cáncer de mama en pacientes de más de 65 años no aumentaba la tasa de supervivencia y era mejor “obviarla”. La coordinadora del Grupo Español de Oncología Radioterápica del Cáncer de Mama (GEORM) de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR), la doctora Arancha Eraso, matiza los datos del estudio en una entrevista concedida a OKSALUD.

PREGUNTA.- ¿La radioterapia es un tratamiento curativo fundamental en los tumores de mama?

RESPUESTA.- Sin duda, sí. La cirugía, la radioterapia y los tratamientos sistémicos son los tres pilares sobre los que descansa el tratamiento del cáncer de mama, y los responsables de que las tasas de supervivencia ronden ya el 90%.

P.- ¿Se puede aplicar la radioterapia en todos los tumores de mama?

R.- Los pacientes con cáncer de mama, alrededor de un 85%, recibirá tratamiento radiológico a lo largo del desarrollo de su enfermedad. Se ha demostrado que es eficaz tanto para combatir la enfermedad a nivel local como en la supervivencia en todos los grupos de edad.

P.- ¿Es recomendable la radioterapia independientemente de la edad del

paciente? ¿Ha mejorado técnicamente?

R.- Sin duda. Los estudios pivotales demuestran el beneficio de la radioterapia tras tratamiento quirúrgico, es decir lo que llamamos radioterapia adyuvante en todos los grupos de edad. Con un beneficio demostrado en control local y supervivencia. El estándar del cáncer de mama ha cambiado hacia esquemas de radioterapia hipofraccionada, es decir, esquemas más cortos y de alta precisión. En muchas pacientes, con pronóstico bueno, con una semana de tratamiento es suficiente. La oncología busca la personalización del tratamiento y la precisión, adaptándolo a cada mujer con cáncer de mama. Así, en las últimas décadas, la individualización del tratamiento del cáncer de mama se ha regido por el «menos es más».

P.- ¿Cómo aplican el «menos es más» en los tratamientos a los pacientes con cáncer de mama?

R.- Se trata de «menos cirugía», abandonando casi por completo la extirpación de toda la mama al haberse demostrado la superioridad de cirugía conservadora seguida de radioterapia frente a la mastectomía; «menos es más» en quimioterapia y tratamientos sistémicos, permitiendo ahorrar muchos de los indeseables efectos adversos a muchas mujeres gracias al empleo de test genéticos para identificar distintos niveles de riesgo y «menos es más» en radioterapia, permitiendo reducir la intensidad de los tratamientos, desde los obsoletos esquemas de irradiación durante cinco o seis semanas hasta las tres actuales o, incluso, a tratamientos en una sola semana, de cinco días, en las pacientes con cánceres precoces de bajo riesgo. Y «menos es más» en volumen de irradiación parcial de mama. Ya no tenemos que irradiar toda la glándula mamaria, basta con irradiar el lecho del tumor con un margen.

P.- ¿Qué opina de lo que expone el estudio PRIME II publicado en «New England Journal of Medicine» sobre que el uso de la radioterapia en cáncer de mama en fase inicial en pacientes de más de 65 años que afirma que no mejora las tasas de supervivencia?

R.- Se trata de un estudio fase 3 aleatorizado, que es el mayor nivel de estudio para decidir tratamientos. El objetivo principal es evaluar el control local del tumor en un grupo de 1326 pacientes con cáncer de mama precoz, de más 65 años. Además, contaban con pronóstico favorable al tratarse de tumores pequeños (menores de 3cm), sin afectación axilar, sometidas a cirugía conservadora y con tratamiento antihormonal. Lo que se aleatorizaba era recibir o no radioterapia. Los resultados después de 10 años de seguimiento son rotundos, el control local en aquellas pacientes que recibieron radioterapia era significativamente mejor en todos los grupos de edad.

El fallo local sin radioterapia es del 9,5%, frente al 0,9% de las que sí recibieron radioterapia con lo cual el beneficio de la radioterapia está claro. Incluso, en aquellas con baja expresión de receptores hormonales, el beneficio es incluso mayor con un fallo local del 19% en las no radiadas frente al 0% de las que recibieron radiación. Lo que confluyen es que la radioterapia reduce el riesgo de fallo local, significa que es un tratamiento que reduce la posibilidad de que las pacientes vuelvan a sufrir una recaída del cáncer en el mismo pecho.

Algo que repercute directamente en la mejora de calidad de vida de las pacientes y que implicaría evitar nuevas cirugías, nuevos tratamientos y sobre todo, reducir la carga emocional que de volver a enfrentarse de nuevo a la enfermedad. Además, en ocasiones, la recidiva tiene peor pronóstico, puede ser más agresivo o ser una enfermedad más extensa.

P.- ¿Está de acuerdo con lo que afirman estos investigadores de que la radioterapia puede excluirse con seguridad cuando se trata a mayores de 65 años con cáncer de mama en estadio inicial?

R.- No, no estoy de acuerdo. Que en este estudio no hayan encontrado diferencias en supervivencia global entre aquellas que reciben y no reciben radioterapia, no es para nada sinónimo de que sea un tratamiento omisible. «La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia», es un precepto clásico en Medicina que no debe, tampoco en estos momentos, obviarse. Además, desde GEORM-SEOR queremos destacar y resaltar un parámetro de notable importancia, que es la calidad de vida, y a ese respecto, es reseñable destacar que, a pesar de que en el artículo todas las pacientes reciben al menos entre 15 y 25 sesiones, hoy en día, ya no es discutible que gracias al conocimiento y las técnicas de irradiación actuales, ninguna paciente con estas características debiera recibir más de 5 sesiones de radioterapia en una sola semana en ninguno de los casos.

P.- ¿Por qué cree que se le da este matiz negativo a la radioterapia en esta noticia sobre el estudio PRIME II? ¿Qué se busca conseguir?

R.- Lo desconozco, supongo que por una interpretación errónea de la oncología personalizada y por desconocimiento de la radioterapia actual que con los avances tecnológicos se ha aumentado la precisión y es un tratamiento con mínimos efectos secundarios. Como mencionaba antes, gracias a la utilización de test genéticos, podemos ajustar la duración y la intensidad de los tratamientos de las personas mayores. Hacemos esquemas de tratamiento muy cortos de unas 15 sesiones frente a las seis semanas que se hacían antes.

P.- ¿Le han llegado pacientes mayores que no quieran someterse a radioterapia debido a esta noticia? ¿Cómo cree que se puede combatir el daño que causan este tipo de informaciones?

R.- No, hasta hoy nadie ha pedido no hacer tratamiento, confían en los equipos multidisciplinares. No sé si en un futuro, alguna paciente lo mencionará. Considero muy importante que la información que se transmita en los medios sea contrastada y se explique bien todo lo relacionado con los estudios para que no lleve a confusión a los pacientes, y en este caso, a «obviar» un tratamiento que ha demostrado su eficacia tanto a nivel local como en supervivencia a todas las edades.