Fact checked

Las lesiones ocurridas en el hogar y durante el tiempo libre, sobre todo en festividades, representan un grave problema de salud pública, causando numerosos fallecimientos y discapacidades. Además, generan un impacto económico significativo, incluyendo la pérdida de productividad y elevados costes sanitarios. En los fines de semana y vísperas de fiesta, los servicios de urgencias atienden a miles de personas cada noche.

«Durante los fines de semana y las noches de fiestas señaladas, las urgencias médicas que se atienden más habitualmente están relacionadas con el consumo de alcohol u otras sustancias, los accidentes de tráfico y las contusiones», explica el Director del Servicio de Urgencias de la Clínica Universidad de Navarra, el Dr. José Javier Varo, en entrevista a OKSALUD. «Aunque en las fiestas señaladas, también acuden a Urgencias algunas personas que han sufrido accidentes típicos relacionados con esas fechas», tal y como explica a continuación.

PREGUNTA.- ¿Cuáles son los principales motivos de consulta médica durante las noches del fin de semana y los festivos?

RESPUESTA: La actividad de urgencias sigue siendo el basal de siempre, el de todos los días aunque se ven más golpes por traumatismos, las propias intoxicaciones etílicas del fin se semana y procesos agudos, con lo que son días de mucho trabajo en Urgencias. Además, se atienden pacientes con procesos respiratorios, gastroenteritis, etc.

Sí que es verdad, que en algunas festividades especificas se suma alguna urgencia un poquito más específica. Por ejemplo, en cenas especiales, vemos desde los pequeños accidentes domésticos en relación con cortes por apertura de latas o por rotura de cristales e incluso caídas producidas al coger la una mantelería o una vajilla con acceso complicado.

Además, en las fiestas familiares, hay que añadir los procesos gastrointestinales en relación con la ingesta de comida. Y por último, también vemos más lesiones de puntos por cortes producidos por cuchillos al trinchar carne o de cortar jamón.

P.- ¿Qué papel juega el consumo excesivo de alcohol en las visitas a urgencias? ¿Y en los accidentes?

R.- Influye mucho, por supuesto, en condiciones normales, nadie se suele caer a las dos de la mañana si no está un poco influenciado por el alcohol. Lo normal es que las caídas por desequilibrios o tropiezos sean como consecuencia de una intoxicación etílica puesto que lógicamente, se tiene mucho más trastorno de equilibrio. Es algo habitual que vemos tanto en las noches de fin de semana o vísperas de festivos como el resto del año.

P.- ¿Y un consejo básico para evitar los accidentes por intoxicaciones etílica?

R.- Precaución e ingesta moderada. A ver, entiendo que son días que todos salimos y solemos comer y beber más de lo habitual, pero hay gente que no tiene control con la ingesta de alcohol y a mayor ingesta, mayores complicaciones: problemas intestinales, síntomas de intoxicación etílica grave y también riesgo de caídas, traumatismos y accidentes secundarios. Con lo cual, moderación: no quiere decir no beber, no quiere decir no comer, pero moderación y autocontrol. Hay que saber dónde tiene uno los límites

P.- ¿Cómo evitar «empachos» o problemas gastroinstestinales?

R.- Normalmente, hay muchas mesas familiares en las fiestas, probablemente hasta en nuestro propio caso particular, que estén llenas de comida y bebida en cantidades desproporcionadas. Si uno se empeña en comer de todo en grandes cantidades las posibilidades de sufrir un proceso gastrointestinal son grandes.

Hay que hacer ingestas moderadas, comer un poco de cada cosa. Pensemos que en algunas ocasiones como en una celebración de cumpleaños, una boda, etc. se realiza una ingesta unas cinco veces superior a lo que comemos en cualquier otro día y eso es muy difícil de digerir porque nuestro tracto gastrointestinal no está preparado. Está acostumbrado a otras cantidades y a otras calidades de la comida, a otro tipo de platos. Por lo cual, si le damos una cantidad excesiva, y además de productos que tienden a tener muchas más grasas, muchos más condimentadas, etc., pues lógicamente va a protestar. Por lo tanto, que reitero que en la moderación está la clave: no nos empeñamos en comer mucho de todo, sino mejor un poquito de cada cosa.

P.- ¿Y de los accidentes de tráfico se nota? ¿Hay más incidencias por accidentes de tráfico en los fines de semana, es como una noche más?

R.- Las cifras por accidentes de tráfico son muy similares en las festividades y en cualquier noche de fin de semana. Al haber más gente en la calle, hay un mayor número de accidentes pero es proporcionalmente igual al número de accidentes de otras noches con tráfico similar. En muchos casos, pueden estár más relacionado con la ingesta de alcohol o de otras sustancias, pero en realidad, el perfil es parecido al resto de noches. Parece que va habiendo una mayor concienciación sobre evitar el uso de vehículos particulares y usar el transporte público por eso las cifras se contienen y, desde luego, no parece haber aumentado en los últimos años.

P.- ¿Y en relación con los accidentes por uso de material pirotécnico, qué es lo más frecuente que atienden?

R.- Las urgencias relacionadas con la pirotecnia sí que son más específicas de las fiestas. Vemos muchas quemaduras y amputaciones de dedos e incluso extremidades completas debido al mal uso de este material. Suelen ser lesiones producidas por petardos o fuegos artificiales mal manipulados. La gente no sabe cómo debe manejarlos.

No es nada raro que veamos accidentes fatales en cuanto a extremidades en relación con petardos. Reimplantar un dedo amputado por una explosión pirotécnica suele ser casi imposible porque el impacto desgarra la piel y los tejidos haciendo casi imposible la reinserción del miembro. Es muy triste tener que quedarse sin dedos o incluso sin una mano para toda la vida por este tipo de manipulaciones. También vemos algunas quemaduras en la cara, cuello cabelludo y en los ojos.

P.- ¿Es necesario incrementar las plantillas para atender las urgencias en los días festivos?

R.- Normalmente se refuerza el servicio como otro fin de semana. Se atiende igual a todo el mundo con un triaje previo que determina el grado de la urgencia. Puede que haya más gente de lo habitual y toque esperar un poco más por pequeñas lesiones, pero, en general, se trabaja igual que el resto del año y los demás fines de semana.

P.- ¿Y lo más raro que ha visto usted en una noche de urgencias?

R.- Pues he visto de todo…pero quizás lo más curioso a destacar es tener que atender a personas disfrazadas. Por ejemplo, en Pamplona es tradición disfrazarse en Nochevieja y no en Carnaval (y no sólo con pelucas o gorros, se disfrazan casi a nivel «profesional») y resulta un tanto «chocante» tener que atender por cortes o caías a un payaso, a un caballero medieval, a una princesa, etc.

P.- ¿Qué consejo final daría podría dar para que disminuyeran las urgencias?

R.- Moderación y precaución a la hora de comer, a la hora de beber, a la hora de manejar material pirotécnico. Adelantarse a las posibles consecuencias y tener en cuenta que nuestro organismo está acostumbrado a unas cantidades específicas de comida y de bebida y excederlas cinco o seis veces en una hora, pues lógicamente nos va a pasar factura.