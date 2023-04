Los 8 consejos para prevenir los accidentes domésticos con niños

Fact checked

Cuando hay niños pequeños en casa, es posible que haya sustos y accidentes con objetos cotidianos que usamos a diario. Por esto es mejor avanzarnos y prevenir los accidentes domésticos con niños antes de que sea tarde.

Según Sanitas, en España se producen aproximadamente unos 700.000 accidentes domésticos al año, es decir, algo menos de 2.000 diarios.

Consejos para prevenir los accidentes domésticos con niños

Dejar medicamentos y objetos peligrosos lejos de los niños

Una de las cosas que debemos hacer es dejar tanto medicamentos como productos de limpieza que pueden llegar a ser tóxicos bien lejos de los pequeños. Es decir, en lo alto de una estantería o bien lejos de sus miradas para que no atraiga su atención.

Cuidado con las piezas pequeñas

Normalmente los juegos de niños no llevan estas piezas minúsculas porque se las pueden tragar, pero puede ser que en casa haya algunas. Míralo bien y guárdalas.

Protectores de enchufes

Los niños pequeños suelen tocarlo todo. Son curiosos y no es de extrañar que vayan directamente a los enchufes. Esto es peligroso porque les puede pasar la corriente, entre otros. Para evitarlo, no hay más que mantener el hogar seguro para los más pequeños. Hay utensilios para no abrir las ventanas, protectores de enchufes para que no se queden cerrados, protege armarios y cajones, y mucho más.

Alejados de las fuentes de calor

Es importante que los pequeños no jueguen cerca de las fuentes de calor. Pues no es complicado que se lleguen a quemar con el horno, la estufa o bien otros objetos que desprenden calor.

Puertas y ventanas

Es factible poner cerraduras de seguridad en las puertas y ventanas para evitar que las puedan abrir de forma automática.

Vigilarles siempre



Muchos padres se ponen a hacer otras tareas sin hacer seguimiento de lo que hacen sus hijos. Cuando son pequeños hay que vigilarles de cerca en todo momento para saber qué hacen.

Enseñar sobre la existencia de situaciones peligrosas

Es importante, de 1 a 4 años y según Sanitas, enseñarle la existencia de situaciones peligrosas, así como aconsejarle sobre la actitud correcta para reducir riesgos.

En la cocina

Al cocinar, utiliza las placas de atrás y pon las asas hacia dentro; pocas cosas hay tan tentadoras para los niños como las asas que asoman de la cocina.

En la bañera

Sanitas da a conocer que no debemos dejar solo al niño cerca del agua; pueden bastar menos de tres centímetros de agua para que un niño se ahogue.

Esta sugerencia es aplicable también a cubos de agua, regaderas, incluso el agua para los animales de compañía (ponle la menor cantidad de agua posible sin que le perjudique).