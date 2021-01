Paz Padilla, con muletas tras sufrir un accidente en casa

Ya avisó Paz Padilla durante la tarde del jueves en un directo que hizo su hija que le dolía un pie, pero lo que quizás no se esperaba era que apenas unas horas después acabaría en una silla de ruedas por los pasillos de un hospital madrileño. «Me he caído y me duele el tobillo», decía la presentadora en el vídeo, en el que aparecía junto a su hija y el novio de esta dispuestos a disfrutar del último programa de ‘La isla de las tentaciones’.

A pesar de las palomitas, las pipas y las sonrisas, al día siguiente el pie de Paz no había mejorado y este viernes, acompañada de Anna, han estado en un centro médico. «Me duele el tobillo, bajando las escaleras… ¡Un porrazo! Y me dolía muchísimo y he dicho, pues voy a tener que ir al hospital», ha seguido contando, ya desde el centro médico, donde le han recetado un buen vendaje y la ayuda de unas muletas hasta que se cure su esguince. Una vez más, la gaditana ha vuelto a demostrar su gran sentido del humor cuando Anna ha contado que Paz se moría de vergüenza cuando la han paseado sentada en una silla de ruedas.

Con el diagnóstico en la mano y el pie vendado, madre e hija han ido hasta una tienda de ortopedia, de la que la de ‘Sálvame’ ha salido con unas muletas. A pesar de lo complicado, ha demostrado que no se le da nada mal así que seguro que estos días siguientes puede apañarse la mar de bien.

Ya en casa, Paz Padilla ha mandado un mensaje a sus fans a través de un vídeo en el que ha contado la situación: «me he doblado el tobillo con un escalón y me he hecho un esguince. Pero que estoy bien. Me han puesto esta tobillera para que no apoye en el suelo», ha contado mientras enseñaba el pie. «Menos mal que la entrega de los ‘Premios MiM’ a mejor actriz de comedia no es hasta el mes que viene, porque no podría subir a recoger el premio. En el supuesto caso de que yo fuera la ganadora… Cosa que le pido a todos los astros», ha sentenciado, sacando una vez más su buen humor.

Todo apunta a que Paz Padilla tendrá que guardar reposo durante los próximos días, así que es probable que no pueda acudir a su puesto de trabajo en ‘Sálvame’. También tendrá que dejar de lado, al menos temporalmente, una de sus grandes pasiones: el deporte. Habrá que esperar a sus actualizaciones -y las de su hija- en las redes sociales para ver cómo se encuentra y cómo se recupera de esta lesión que pese a ser muy dolorosa no le ha borrado la sonrisa de la boca.