Llegó la noche más esperada para los fieles seguidores de ‘La Isla de las Tentaciones’: la primera hoguera donde Sandra Barneda pronuncia la ya mítica frase del programa «hay más imágenes para ti» y los participantes ven cómo ha transcurrido la primera cita de sus respectivas parejas, además de otros momentos de la convivencia en Villa Playa y Villa Montaña. Y esta hoguera no defraudó. Ya en la primera gala se vio un adelanto de lo que estaba ocurriendo entre algunas de las chicas y los solteros elegidos y se mascaba la tragedia. La química entre varios de ellos era tal que ya anunciaba que la luz de las tentaciones había comenzado a sonar. Alguien había pasado los límites impuestos por su pareja.

Así que en esta gala se desveló quién había hecho sonar la temida alarma. Una de las novedades de esta tercera edición que avisa de que algo está ocurriendo en una de las casas. Hasta tres veces sonó la alarma en la villa de los chicos. Nervios e incertidumbre para ellos, que se vinieron abajo durante las primeras noches de fiesta. Fueron Marina y Lola las causantes de que sonara la alarma, la primera en una ocasión con Isaac y la segunda en dos con Simone.

¿Qué ocurrió para que sonara? En el caso de Marina, cruzó el límite al pasarse un hielo con Isaac durante diez segundos en el juego de ‘verdad o atrevimiento’. Mientras que en el caso de Lola fue durante un intenso momento con Simone, el italiano de la edición, con el que no llegó a besarse. Los dos estaban tumbados juntos en un sofá hablando mientras ella decía sentirse mal por su novio. «Tú no pienses, piensa con el corazón. Porque tú eres corazón», le respondía su tentador. La conversación terminaba con un cariñoso abrazo que hacía saltar la alarma por primera vez. La viceversa volvería a hacerla saltar en otra ocasión por un momento similar. La complicidad y la atracción entre ellos es inevitable.

La ruptura

Diego, Raúl, Manuel, Jesús y Hugo fueron los primeros en sentarse en la hoguera inaugural de esta nueva edición del reality estrella de Mediaset. Los nervios eran inevitables. Manuel no tuvo imágenes de Lucía, algo que en un primer momento le dejó fuera de lugar, pero que tras unos minutos de reflexión le hicieron pensar que era por un buen motivo. Hugo vio a Lara en unas imágenes que le dejaron indiferente: «No hay nada malo en ella. Me doy cuenta de que quiero estar con ella 100%», decía. Raúl vio a Claudia y, molestó, confesó que le dolía ver que «se había olvidado tan rápido» de él. Mientras que para ver las de Diego habrá que esperar a la próxima gala.

El auténtico protagonista de la primera hoguera fue Jesús, que vio cómo la química entre Marina e Isaac traspasaba la pantalla y había hecho que precisamente fuera ella una de las chicas que había hecho saltar la luz de la tentación. El sevillano veía las primeras imágenes que había para él. «Yo me tengo que dejar llevar porque me gustas mucho», decía su chica al soltero mientras bailaban. En otra secuencia Marina reflexiona con sus compañeras sobre sus sentimientos hacia su tentador: «¿Por qué me está pasando esto? Si yo tengo novio. No sé cómo frenarlo», las dice.

Y llegó la ruptura. Jesús se mostraba atónito con la actitud de su chica: «Habéis visto lo mismo que yo, ¿no?. Esto es un antes y un después, literalmente. No voy a llorar porque ni se lo merece. Es una falta de respeto hacia mí, a su familia, a la mía y a nuestra relación de 5 años, que se le ha olvidado en dos días. Para mí, next», zanjaba.

Las lágrimas de Lola

Tras sus acercamientos con Simone Lola lo está pasando mal. Su atracción con el italiano ha hecho que se plantee su relación con Diego y ya se ha adelantado a pensar lo que ocurriría si se rompiera su relación. Así se lo manifestaba a sus compañeras que se quedaban en shock al averiguar que los miedos de Lola van dirigidos a la pérdida de su mascota y no tanto a la de chico. Entre lágrimas explicaba que su todavía novio podría decidir quedarse con Horus, el rottweiler que ella le regaló por su cumpleaños. «Yo a Diego le quiero mucho, pero si lo dejo con él por x razón no me voy a morir porque sé tirar para adelante sin un hombre, pero el perro…Si Diego ve algo que no le gusta va a quitármelo de golpe para hacerme daño porque es rencoroso y vengativo. Se rompe una familia. Que hombres hay muchos, pero el perro…él solo es él». A pesar de lo emotivo de su confesión, su llanto la hizo viral en redes sociales, donde también compararon al can con ‘Rosito’, el oso de peluche de Myka de la edición anterior.