Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Durante décadas, la gripe ha sido vista como una molestia pasajera, una enfermedad «de temporada» sin grandes riesgos. Sin embargo, los datos y la experiencia clínica demuestran lo contrario: cada año miles de personas desarrollan cuadros graves que requieren atención médica, hospitalización e incluso cuidados intensivos.

En el marco de la campaña ‘Reescribiendo la Gripe’ impulsada por AstraZeneca, OKSALUD ha entrevistado al doctor José Antonio Navarro-Alonso, Consultor Honorario del Área de Vacunas del Ministerio de Sanidad, quien insiste en la necesidad de redefinir cómo entendemos la gripe y de reforzar los mensajes de prevención en todos los grupos de población.

Asimismo, el doctor recalca que la vacuna antigripal no sólo protege a quienes la reciben, sino que también contribuye a reducir la carga asistencial y a proteger a los más vulnerables.

PREGUNTA.- ¿Qué significa este concepto y qué busca transmitir a la población?

RESPUESTA.- Lo que viene a significar y transmitir el concepto de «redefinir la gripe» es el de concienciar a todos los sectores de la población, incluidos los sanitarios, los mayores, las embarazadas, los crónicos., etc…., de la importancia y gravedad de la gripe. Importancia por tratarse de una epidemia que nos visita anualmente y que afecta a miles de personas con cuadros clínicos que pueden ser graves, causar multitud de consultas en los dispositivos de Atención Primaria, provocar hospitalizaciones e ingresos en cuidados intensivos y en los casos más desfavorables, la muerte.

Se intenta transmitir que además de las medidas de distanciamiento social disponemos de una herramienta preventiva gratuita y de alta efectividad en evitar, fundamentalmente, las complicaciones graves de la gripe.

P.- A menudo se piensa que la gripe es una enfermedad leve. ¿Por qué es importante cambiar esa percepción?

R.- En población infantil, adolescente, embarazadas, personas con enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, cardiopatías, enfermedades pulmonares, obesidad, problemas de inmunidad, tumores, etc…) y mayores la enfermedad gripal es grave o muy grave. A estos colectivos les tenemos que hacer llegar el mensaje y los sanitarios juegan, en ese aspecto, un papel capital. Son ellos en los que más confían sus pacientes y los más permeables a sus consejos preventivos.

P.- ¿Qué diferencias fundamentales existen entre la gripe y un resfriado común?

R.- Aunque ambas infecciones están causadas por un virus respiratorio tienen un cuadro clínico completamente distinto. Mientras que el catarro común se caracteriza por estornudos, lagrimeo, secreciones nasales y algo de tos, la gripe provoca congestión nasal, tos productiva, quebrantamiento del estado general, cansancio, falta de apetito, dolor muscular, de garganta y de cabeza y fiebre. El catarro no suele cursar con complicaciones mientras que la gripe puede abocar a otitis media en niños, neumonía, asma, encefalitis e ingreso hospitalario.

Últimamente se ha observado como la gripe es causa de episodios cardiovasculares que pueden conducir a infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares agudos. Tras el padecimiento de una gripe los enfermos vulnerables pueden perder habilidades psíquicas y motoras que influirán en su quehacer cotidiano.

P.- ¿Por qué es recomendable vacunarse contra la gripe cada año, incluso para quienes se consideran sanos?

R.- La gripe puede afectar a toda la población, incluso si está sana, lleva una buena alimentación, practica ejercicio físico, etc… Es evidente que aquellos que tengan una enfermedad crónica de base tienen más probabilidades de tener complicaciones graves pero los sanos también pueden padecer una gripe que les obligue a guardar cama, a perder trabajo y a consultar con su médico de Atención Primaria. El virus de la gripe cambia (muta) periódicamente por lo que el padecimiento o la vacunación en temporadas previas no protege frente a las sucesivas. Es por ello por lo que hay que vacunarse cada otoño.

P.- ¿Qué grupos de población son más vulnerables frente a la gripe y qué medidas específicas deberían adoptar?

R.- Las personas más vulnerables no van a padecer la gripe sino a sufrir sus complicaciones y son todos aquellos que tengan alguna enfermedad crónica de base, los obesos, las embarazadas, los niños pequeños, los de 60 o más años, los internados en residencias y los fumadores. En todos ellos se deberían aplicar las medidas de distanciamiento social, las de higiene respiratoria y, por supuesto, la vacunación anual.

P.- ¿Cómo podemos «reescribir» nuestra relación con la gripe en el día a día?

R.- La mejor manera de reescribirla es concienciarnos y tener muy presente, en especial en otoño e invierno, de que la gripe es un problema grave de salud, que puede afectar a toda la población, que en personas vulnerables puede ser muy grave y conducir al hospital. Además de asumir que todos somos candidatos a padecerla también hay que reescribirla insistiendo en que disponemos de medidas preventivas seguras y eficaces como son las vacunas. Miremos no sólo por nosotros sino también por aquellos que nos rodean y, especialmente, por los más vulnerables.