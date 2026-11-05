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La migraña crónica sigue siendo una enfermedad poco comprendida socialmente: el 84,7% de las personas que conviven con ella considera que la sociedad la confunde con un simple dolor de cabeza. Esta es una de las principales conclusiones del informe La migraña crónica en España: la enfermedad invisible, cuyos resultados ha presentado Lundbeck en un encuentro en el que profesionales sanitarios, representantes de pacientes y de la compañía han analizado la realidad de quienes conviven con esta enfermedad y los retos que persisten en su abordaje.

El estudio, elaborado a partir de una encuesta a 850 personas con migraña crónica, ofrece una radiografía de su impacto cotidiano, la percepción social, el acceso a la información, el recorrido asistencial y el manejo actual de la enfermedad. Los resultados muestran que sus consecuencias van mucho más allá del dolor: afectan a las actividades cotidianas (53,5%), la salud mental y el estado de ánimo (48,8%), el trabajo o estudios (47,4%) y la calidad del sueño (41,5%).

Sin embargo, sigue siendo una enfermedad infravalorada: más del 80% de las personas encuestadas creen que se minimiza el impacto que provoca en su vida; de hecho, el 76% se ha sentido incomprendido en su entorno y casi la mitad reconoce que ha disimulado su migraña en el trabajo. La migraña crónica es una enfermedad que puede acompañar a las personas durante años: el 56% de los participantes lleva más de una década conviviendo con ella. Esta continuidad puede condicionar su vida diaria y obligar a adaptar planes, compromisos y actividades, así como afectar a su vida laboral en función de los síntomas.

Escucha y comprensión

En este contexto, Lluís Pujadas, director médico de Lundbeck Iberia, ha destacado la importancia de escuchar a las personas afectadas para comprender mejor sus necesidades: «Los datos nos permiten acercarnos a una realidad que no siempre resulta visible para el entorno. Conocer cómo viven las personas con migraña crónica y qué dificultades encuentran en su día a día es fundamental para identificar necesidades no cubiertas y contribuir a mejorar la información, la atención y el control de la enfermedad. Desde Lundbeck, trabajamos para dar visibilidad a las enfermedades del cerebro y contribuir a un mejor conocimiento de su impacto en la vida de las personas».

Durante el encuentro, el Dr. Jaime Rodríguez Vico, neurólogo coordinador y fundador de la Unidad de Cefalea de la Fundación Jiménez Díaz, ha señalado la importancia de comprender la enfermedad desde una perspectiva clínica y funcional: «La migraña crónica no puede reducirse a un dolor de cabeza recurrente. Su impacto puede extenderse al descanso, la actividad laboral, las relaciones personales y la autonomía. Reconocer esta dimensión es importante para favorecer una valoración adecuada y un abordaje que responda a las necesidades de cada paciente».

La atención asistencial y el control de la enfermedad, principales retos

El estudio La migraña crónica en España: la enfermedad invisible de Lundbeck también pone de manifiesto las dificultades que persisten en el recorrido asistencial. En total, el 84,6% afirma haber encontrado barreras en su atención sanitaria, especialmente en cuanto a listas de espera (44,5%), el acceso a especialistas (41,1%) y la falta de seguimiento (37,8%). En este sentido, tres de cada diez participantes tardan más de un año en recibir un diagnóstico desde los primeros síntomas, mientras que el 35,8% espera más de un año hasta acceder al tratamiento preventivo.

La información y el acompañamiento también desempeñan un papel esencial en el abordaje de la enfermedad. María Antonia Mira, enfermera de Neurología, ha destacado la importancia de garantizar una atención continuada: «El abordaje de la migraña crónica requiere un seguimiento adecuado y una comunicación fluida entre los profesionales sanitarios y los pacientes. Facilitar el acceso a los especialistas, reforzar la educación sanitaria, resolver las dudas sobre el tratamiento y acompañar al paciente en su evolución son aspectos fundamentales para mejorar el control de la migraña y que el paciente pueda participar activamente en el manejo de su enfermedad».

Estas dificultades de acceso y seguimiento también se reflejan en el control de la enfermedad: solo el 26% considera que su migraña está bien controlada con el tratamiento actual. Además, uno de cada cuatro afirma haber interrumpido un tratamiento eficaz por motivos ajenos a su salud, como dificultades de acceso o renovación y cambios de médico, hospital o comunidad autónoma.

Los pacientes identifican, por tanto, prioridades concretas para mejorar su atención: el 62,8% reclama un mayor acceso a especialistas y unidades de cefalea, el 43,1% considera necesario agilizar el diagnóstico desde Atención Primaria y el 29,4% señala la importancia de aumentar la concienciación social sobre la enfermedad.

Mejorar el control para recuperar calidad de vida

Los resultados del estudio sociológico La migraña crónica en España: la enfermedad invisible, apuntan a un reto que va más allá del diagnóstico y de la disponibilidad de tratamientos: conseguir que la enfermedad interfiera cada vez menos en la vida de quienes la padecen.

En este sentido, Eva María Ortega, vocal de la Junta Directiva de AEMICE ha destacado la importancia de escuchar a las personas que conviven con la enfermedad y situar sus necesidades en el centro de la atención: «Mejorar la calidad de vida de las personas con migraña crónica requiere reconocer el impacto real de la enfermedad en su día a día, facilitar el acceso a una atención adecuada y dar respuesta a sus necesidades más allá de las crisis. Es fundamental que los pacientes se sientan escuchados y acompañados durante todo el proceso».

Con este informe, Lundbeck busca contribuir a una mayor comprensión de la migraña crónica, dar visibilidad a las experiencias y necesidades de las personas que conviven con ella e impulsar una conversación más informada sobre los retos pendientes en su abordaje, para avanzar hacia un futuro en el que las personas con migraña puedan disfrutar de cada vez más de días buenos.