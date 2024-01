Digitopuntura: la terapia medicinal china que puedes adoptar

Fact checked

Son muchas las formas de terapias medicinales chinas que han subsistido a lo largo de los siglos, siendo adoptadas por las actuales sociedades occidentales. Alguno de estos tratamientos podría ayudarte a conseguir una mejor calidad de vida, y por eso deberías preguntarte qué es la digitopuntura y para qué sirve.

En efecto, esta técnica tiene más de 4.000 años y se trata de un arte curativo resumido, por decirlo de algún modo, del tradicional método de la acupuntura. Relativamente más básica que la anterior, la digitopuntura tiene ciertas ventajas como que permite que el paciente se la aplique de manera autónoma.

Qué es la digitopuntura

¿Cuáles son sus usos?

Son muchas las situaciones en las que podemos y deberíamos recurrir a la digitopuntura para lograr un mayor bienestar, y destacan algunas de ellas. Quienes la practican, la recomiendan para el alivio de los dolores musculares y otros síntomas de diversas afecciones. En ocasiones es recomendable acompañarla con analgésicos, mientras que en otros casos se intenta reemplazar los fármacos al trabajar con esta metodología.

Puede ser una sustituta ideal de los analgésicos cuando, hecha una consulta profesional, los diagnósticos demuestran que no hay una enfermedad grave. Asimismo, es un paliativo perfecto mientras se espera la consulta médica. A veces los doctores tienen demora para poder atendernos y, si estás sufriendo dolores que te impiden seguir con tu rutina, la digitopuntura puede ayudarte a controlar esos padecimientos. Pero, aunque te sientas mejor, haz la consulta.

Origen y objetivos

Aunque inicialmente decíamos que la digitopuntura es una versión menos compleja de la acupuntura, curiosamente es una terapia más antigua que ésta. Originalmente no existían las agujas, y fueron desarrolladas cuando los antiguos curadores notaron la capacidad de recuperación que suponía aplicar presión sobre puntos concretos del cuerpo humano.

Hace siglos, no era nada extraño que todos supieran aplicarse la digitopuntura a ellos mismos como medio para sanarse o al menos lidiar con los dolores. La propia evolución de la digitopuntura hace que hoy sepamos cuáles son los puntos clave específicos a tratar.

Este analgésico natural, como algunos lo consideran, se centra en órganos o zonas del cuerpo que pueden haber sido víctimas de un traumatismo. Excepcionalmente, y siempre con el visto bueno de un profesional, puede ayudar a transitar dolores viscerales e internos como el de estómago.

¿Cómo se aplica la digitopuntura?

Insistiendo en la necesidad de realizar una consulta independientemente de la aplicación de la digitopuntura, los requisitos para esta técnica son pocos. Básicamente, tienes que conocer cuáles son los métodos de aplicación. Cuatro en total: golpes suaves, masajes con presión, con uñas y enérgicos.

Golpes suaves: consisten en dar pequeños golpes durante dos o tres minutos en el punto donde está el dolor más agudo.

Masaje de los puntos aplicando presión con el dedo: consiste en ejercer toda la fuerza posible para relajar los músculos

Masaje de los puntos usando las uñas: al reducir la superficie de contacto, la presión que se ejerce es mucho mayor

Masaje energético de los puntos: se aplica un palo de madera con puntas. Una redondeada y otra puntiaguda.

¿Cuáles son los puntos más importantes?

Hay puntos que son indispensables para la práctica de la digitopuntura. Son los llamados puntos maestros del dolor o Kroun-lounn.

Los dos principales están en los pies, uno en cada uno, entre el maléolo externo y el calcáneo cóncavo. Son útiles para aliviar cualquier tipo de dolor. Solamente hay que aplicar un masaje tocando con suavidad hasta dar con una punta que, al ser presionada, envía alivio a la zona o el órgano dolorido.

Los dos secundarios están en las piernas. Para dar con ellos, hay que medir cinco dedos por encima del maléolo externo y cinco hacia atrás en la pantorrilla. Inmediatamente hagas fuerza, notarás que se hunden fácil al tacto. Con cuidado, presiona hasta que poco a poco notes la calma en los músculos doloridos.

Luego, tienes puntos terciarios en el cuerpo que irás conociendo a medida que te interiorices sobre esta metodología, como los «puntos del meridiano».

¿Cuándo no se aconseja la digitopuntura?

A pesar de que la digitopuntura no suele tener consecuencias ni efectos no deseables, hay supuestos en los que no se la sugiere ni se anima a realizarla.

Especialmente aquellos en los que podría haber una enfermedad desarrollándose. Al calmar el dolor con esta técnica, el paciente puede creer que está sano cuando realmente no lo está. Esa tranquilidad temporal que le da la digitopuntura puede desaparecer si la enfermedad avanza y se vuelve severa o irreversible.

Por otro lado, es muy mala idea aplicar presión en áreas de la piel que estén inflamadas, infectadas o lesionadas. La fuerza sobre ellas no hace más que extender esta lesión, infección o inflamación. Contamos con tratamientos y tenemos soluciones tópicas disponibles para esta clase de afecciones cutáneas.

Finalmente, las mujeres embarazadas no deben adoptar la digitopuntura porque podrían sobreestimular la actividad uterina involuntariamente y alterar el parto.

Hay que establecer que tales terapias no están en muchos lugares reconocidas y que no curan enfermedades para esto hay que ir al médico.