Descubre qué es la niebla cerebral tras pasar la covid 19

Si bien los síntomas de la covid 19 ya son ampliamente conocidos, incluso cuando han ido variando un poco a partir de las diferentes cepas detectadas, no puede decirse lo mismo de sus consecuencias. Es que muchas personas parecen estar sufriendo una especie de niebla cerebral tras pasar la covid 19 y eso ha disparado toda clase de especulaciones.

En las últimas semanas comenzaron a acumularse a nivel internacional los casos de personas que aseguran tener confusión mental o la imposibilidad de pensar con claridad. Esto, justo haber padecido la covid 19, tanto de forma leve como más grave.

Qué es la niebla cerebral tras pasar la covid 19

La primera conclusión de los profesionales es que efectivamente uno de los resultados de la nuevas variantes de la enfermedad es esta incapacidad para concentrarse, que si bien aún estudian los científicos. podría provocar serios problemas a quienes experimentan un olvido parcial.

Inconvenientes neurodegenerativos por la covid

Más allá de que la pandemia incidía especialmente sobre el aparato respiratorio de los individuos, todo indica que las cepas más recientes podrían sumar otra molestia a los pacientes recuperados. Hablamos de una niebla cerebral que conlleva dolor de cabeza, déficit de memoria y otros obstáculos para relacionarnos con los demás y el entorno.

Esto, mientras algunas investigaciones recomiendan que quienes conviven con enfermedades de tipo neurodegenerativas como el Alzheimer fueron más propensos a síntomas severos de la covid, confirmando esas teorías.

Todavía habrá que seguir analizando la combinación de ambos factores, pero es un indicio que ya tienen en mente los médicos que se encargan de anticipar los impactos a largo plazo de la covid 19 y constantemente hacen descubrimientos inesperados.

¿Cómo llega el SARS-CoV-2 al cerebro?

Muchos se preguntarán cómo hace esta variante del virus para llegar hasta el cerebro. Sobre todo porque se supone que está protegido por una barrera hematoencefálica de vasos sanguíneos que impiden que las amenazas externas penetren y puedan poner en jaque sus tejidos.

Las primeras pruebas señalan que el SARS-CoV-2 estaría viajando a través de las propias células del organismo, por lo que no necesita de ningún método más complejo. Hasta podríamos graficarlo con el caballo de Troya, ya que el metabolismo desconoce el riesgo asumido.

Y no se descarta tampoco que pueda viajar mediante las neuronas que están distribuidas por todo el cuerpo y no sólo en la cabeza, formando una red de nervios que conecta diferentes puntos del organismo pero que en estas circunstancias no hace más que exponerlo.