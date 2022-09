La limpieza de los oídos no es una tarea que podamos tomarnos a la ligera porque se trata de un órgano extremadamente sensible. Cometer errores al higienizarlos no nos provocará problemas, pero sí podría pasar a largo plazo. Estas son las maneras de limpiar los oídos correctamente.

El mayor inconveniente es que muchas personas tienen como única referencia de limpieza del interior del oído los clásicos bastoncillos. Quienes optan por ellos lo hacen frente a la creencia de que, de lo contrario, pueden formarse tapones de cera que afecten el sentido.

Descubre las maneras de limpiar los oídos correctamente

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la cera es un mecanismo de defensa que el propio organismo produce, y si bien no es agradable notar que se acumule en la parte exterior de la oreja tampoco podemos sobrepasarnos al limpiar el oído o acabaremos exponiéndolo.

Fallos comunes al limpiarse los oídos

Abusar de los bastoncillos de algodón

Si bien pueden ser una herramienta efectiva a la hora de quitar el excedente de cera de la oreja, un mal uso de los bastoncillos de algodón puede producir lesiones permanentes en el interior del oído así que debes ser absolutamente cuidadoso cuando vayas a manipularlos. Recuerda que, así como retiras parte de la cera, también empujas otra parte hacia adentro, así que utilízalos con mucha suavidad.

Adoptar las velas con forma de cono

Un mito muy extendido acerca de la limpieza del pabellón auricular es que debe pasarse una vela en forma de cono dentro de la oreja. Aparentemente esto generaría un efecto vacío aspirando la cera. Ni siquiera lo intentes. Es inútil y podrías acabar quemándote o sufriendo infecciones como consecuencia de la caída de restos de la vela dentro del oído. No hagas caso a quien te recomiende este truco.

Introducir agua con una jeringuilla

Otro procedimiento sin sentido que supuestamente limpia el oído es el que consiste en introducir agua en la oreja con una jeringuilla. Práctica recurrente de un buen porcentaje de la población, los profesionales desaconsejan esta solución para quitar la cera.

Entonces, ¿cómo limpiar los oídos?

Por lo general, los otorrinos recomiendan que no limpiemos los oídos a menos que se haya formado un tapón, en cuyo caso debemos acudir a un centro especializado donde nos atenderá un experto en la materia que resolverá el problema y nos indicará algún tratamiento efectivo.

Si esto no te deja conforme porque te sientes incómodo con un poco de cera en el oído, prueba quitándola lentamente con tus propios dedos pero siempre fuera de la cavidad de la oreja para que no haya lesiones ni infecciones.