Oxford Drug Design, una compañía asociada a la Universidad de Oxford (en Reino Unido), ha anunciado un importante avance en el desarrollo de un posible nuevo tipo de terapias contra el cáncer. Usando una plataforma tecnológica propia, que llaman GenAI y que utiliza inteligencia artificial, han conseguido un tipo de tratamiento completamente nuevo para el cáncer.

La terapia, que podría utilizarse en diferentes clases de tumores, ha superado la prueba de validación ‘in vivo’, una fase clave para determinar la seguridad y eficacia de los nuevos medicamentos, y que suele llevarse a cabo en modelos animales antes de ponerla a prueba en personas, ya sean voluntarios sanos o pacientes con la enfermedad.

Los investigadores han utilizado cobayas modificadas genéticamente en las cuales se replican los primeros mecanismos de mutaciones genéticas que desembocan en la formación de ćancer colorrectal. Así, pudieron demostrar una actividad antitumoral estadísticamente significativa, con una eficacia comparable a la de la rapamicina -un medicamento que se incluye con frecuencia en el tratamiento contra esta enfermedad-.

Una limitación conocida de este fármaco y los de su clase es que los tumores suelen desarrollar mutaciones llamadas ‘KRAS’, que hacen que estos medicamentos dejen de resultar eficaces. Los resultados que se han obtenido con el posible nuevo fármaco es que constituye una prometedora estrategia para solventar ese problema.

Eliminar el tumor

En modelos avanzados en tres dimensiones, que se elaboraron partiendo de muestras de tumores colorrectales provocados precisamente por la mutación RAS, el compuesto desarrollado por Oxford Drug Design consiguió eliminar células cancerosas cuando usar rapamicina no había surtido efecto.

Estos modelos reflejan las dos formas más agresivas de cáncer colorrectal en humanos (los subtipos moleculares 3 y 4, en la jerga médica) que son portadores de mutaciones KRAS asociadas con malos resultados clínicos. La parte experimental previa del trabajo la llevaron a cabo científicos del Instituto Escocés para la Investigación en Cáncer.

Las moléculas que está desarrollando la compañía son producto de un programa que ya ha producido tres terapias de este tipo usando los mismos protocolos de validación y tecnología de vanguardia. Sus planes son aprovechar esta plataforma, que incorpora inteligencia artificial (IA), para buscar los tratamientos del futuro en otras especialidades médicas, además de la oncología, sobre todo pensando en enfermedades para las que en la actualidad no hay terapias disponibles.

Próximos pasos

Paul Finn, máximo responsable del grupo de investigación, ha declarado al respecto: «Seguimos adelante con este programa que ya ha sido fructífero en tumores importantes, aplicando nuestro conocimiento de la IA generativa y de la biología dirigida. Acabamos de alcanzar un logro clave, y ahora vamos a concentrar nuestros esfuerzos, rápidamente, en hacer que este nuevo medicamento, que sería el primero de una nueva clase de terapias, esté disponible en la práctica clínica lo antes posible».

A esos comentarios ha añadido Sarah Blagden, profesora de oncología experimental de la Universidad de Oxford: «Los últimos resultados de Oxford Drug Design son impresionantes; la eficacia de su tratamiento experimental es esperanzadora, tengo muchas ganas de ver cómo avanza en el marco de ensayos clínicos» (en referencia a la siguiente fase de investigación que son los estudios en pacientes).

Owen Sansom, que lidera el grupo de investigación escocés, considera que esta colaboración es «un ejemplo excelente de los beneficios sinérgicos que se producen cuando se combinan excelencia académica y experiencia comercial para conseguir avances terapéuticos realmente innovadores» y se declaraba «encantado» de seguir por ese camino para llevar nuevos tratamientos a los pacientes.