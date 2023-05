Fact checked

Cuando tenemos que hacer frente a un problema importante, nos cuesta decidir. Pero hay quien hasta las cosas banales les suponen algo complicado. Por esto debes seguir los mejores trucos para combatir la indecisión.

¿Por qué algunas personas son más indecisas que otras?

Normalmente responde al miedo a tomar una decisión incorrecta. En la mente indeciso se reparten frases como ¿Y si cometo un error? ¿Y si luego no puedo dar marcha atrás?

Esto sucede por muchas razones, sea por tener un exceso de perfeccionismo y la autoexigencia es otra de las causas, ya que estas personas buscan normalmente el resultado ideal.

Por estar inmerso en una situación de estrés y ansiedad pueden provocar indecisión. A otros les pasa por la falta de autoestima y confianza en uno mismo. Por inmadurez, cuando de niños los padres no dejan que tomen decisiones, al llegar a adultos les cuesta decidir por sí mismos.

Trucos para combatir la indecisión

Balanza

Muchas personas, antes de tomar una decisión, establecen una serie de balanza, donde escriben los pros y los contras de cada cosa a decidir para saber qué es más negativo y descartarlo.

Identifica tu objetivo

Para ello has de hacerte la pregunta: ¿Qué es lo que realmente quiero conseguir tomando esta decisión? Entonces debes identificar las opciones, y analizar qué es mejor para llegar a ese objetivo.

Posibles resultados

En nuestro imaginario debemos situar los posibles resultados de cada una de las opciones, y ver dónde nos vemos si cerramos los ojos.

Ganar en seguridad y acertar

Como hemos especificado, muchas personas que son indecisas son inseguras e inmaduras. Nada mejor que primero ganar en seguridad para, poco a poco, sentirse mejor y más fuerte a la hora de tomar decisiones.

Si nos equivocamos, no pasa nada

En la equivocación está la base para aprender. es decir, no es un fracaso, has tomado este camino y hay que seguirlo, y si no, para otra vez, los sabemos y cambiaremos.

Asumir responsabilidades

Mundo Psicólogos establece que determinadas personas postergan o evitan ciertas decisiones ya que no quieren asumir la responsabilidad si las cosas salen mal. Tanto es así que quizá incluso no quieran llegar a ser adultos y sufran del conocido síndrome de Peter Pan.

Es por esto que es fundamental saber perdonarte a ti mismo y tolerar cualquier tipo de fracaso que te pueda ocasionar cualquier decisión.

Ayuda profesional

Si en tu vida tienes dificultades para realizar este proceso a diario, con cosas cotidianas y laborales, entonces quizás necesitas ayuda profesional.