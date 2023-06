Cómo entrenar los gemelos con estos ejercicios

Fact checked

Hay ciertas zonas del cuerpo que «olvidamos» al entrenar, pero en las que deberíamos detenernos si no queremos más problemas. Estos ejercicios para entrenar los gemelos son una actividad física indispensable para evitar los dolores, las molestias e incluso las lesiones que puedes sufrir en zonas sensibles como las rodillas. Y, por supuesto, mejorarán tu rendimiento en deportes de salto y distancias.

De hecho, no importa a qué te dediques ni qué disciplinas practiques en tu tiempo libre, unos gemelos fuertes te servirán para absorber mejor tu peso corporal. Te sentirás más atlético y reducirás la probabilidad de tener que tomar un descanso obligado.

Entrenar los gemelos con estos ejercicios

Más allá de la comentada importancia que tienen estos grupos musculares, son también uno de los más difíciles de entrenar. Desarrollar fuerza, y ni que hablar ganar volumen, es algo complicado si no sabes cómo son los ejercicios más recomendados.

Independientemente de cuál sea la técnica o la máquina que hayas seleccionado para la actividad de tus gemelos hay ciertas claves que son el verdadero secreto para mejorar su capacidad. Sólo así lograrás esas pantorrillas marcadas como las de Jack Grealish.

El desafío es transmitir la carga a la zona del gemelo sin que se pierda en otros músculos. El procedimiento ideal es el siguiente:

Entrenar una pierna a la vez

Un error recurrente es querer ahorrar tiempo entrenando ambas piernas en simultáneo, como se hace con los brazos, hombros, etc. Pero en el caso de los gemelos, por lo especiales que resultan, lo aconsejable es entrenar una pierna a la vez con mucha atención. No tienes que hacer demasiadas repeticiones sino sólo un levantamiento, concentrando todo el esfuerzo en el gemelo involucrado.

Un buen ejemplo es buscar una plataforma, ascendiendo y descendiendo de ella mientras mantienes la posición cinco segundos. Aguanta los gemelos tensionados hasta llegar al fallo muscular. Así, eliminando el rebote clásico de la mayoría de los ejercicios de gemelos y levantándote sobre los dedos de los pies, conseguirás superar tus logros anteriores de peso en unas pocas semanas.

Dales prioridad, no los dejes para lo último

La verdad es que, normalmente, dejamos los gemelos para lo último porque consideramos que no hace falta trabajar sobre ellos. Ahora sabes que eso no es cierto, y además que deberías incluirlos en tu rutina a la par de los bíceps, tríceps y cuádriceps. Dale prioridad a tus pantorrillas en particular y tu tren inferior en general para más fuerza y volumen.

Hazlo cuando aún tienes energía y no esperes al final de la sesión, momento en el seguramente lo hagas sin demasiadas ganas.