El músculo que no todos tenemos debido a la evolución humana

¿Sabes qué es el palmaris longus? Un músculo que no todos tenemos debido a la evolución humana. Sabemos que nuestros antepasados tenían una contextura corporal similar, pero diferente a la que tenemos hoy. Son cambios que se van produciendo lentamente, según las necesidades de la especie. Y lo más interesante es que incluso podemos verlos si comparamos nuestras manos con las de otras personas.

El Palmaris Longus y cómo saber si lo conservas

Como ya no pasamos varias horas al día trepados a los árboles ni a las superficies altas, nuestro organismo puede adaptarse a los nuevos requerimientos e ir eliminando esos componentes del cuerpo que no tienen razón de ser.

Sólo algunos de nosotros conservamos el Palmaris Longus, un pequeño músculo que heredamos de antepasados trepadores, y que tenía sentido en ese contexto pero que poco a poco hemos ido perdiendo por su inutilidad. Hay otros órganos y partes del cuerpo que no todos tenemos debido a la evolución humana.

Para averiguar si conservas este músculo contigo, pon tu mano sobre una superficie plana boca arriba, y conecta tu pulgar con tu dedo meñique, levantando el brazo muy despacio. Deberías notar un tendón desde la muñeca, sobresaliendo a medida que haces fuerza. Si puedes verlo, eso significa que tienes aún el Palmaris Longus.

El apéndice

Las operaciones de apéndice son hoy muy comunes, aunque la ciencia espera que dejen de serlo en algún tiempo. Es que sus investigaciones demuestran que este órgano, que ayudaba a digerir plantas con celulosa, es ahora prescindible para los homo sapiens, por lo que la misma evolución se encargará de quitarlo para siempre.

Muelas del juicio

Pocas cosas más dolorosas que la extracción de las muelas de juicio, que si bien no llegan a aparecernos a todos, pueden provocar molestias cuando rompen los tejidos que las resguardan. Hoy en día, con nuestra alimentación actual, los dientes que servían para destrozar carnes duras de los animales son improductivos para el humano.

Dedo pequeño del pie

Tranquilo, no vas a quedarte sin el dedo pequeño del pie a mitad de tu vida, pero seguramente tus descendientes nacerán sin él porque este dedo no cumple ninguna función en particular, y los científicos creen que sólo nos hará falta dominar un poco el equilibrio para poder decirle adiós, y se irá empequeñeciendo hasta dejar de desarrollarse. Buena parte de la culpa de su más que probable «extinción» es el uso de calzados ajustados.