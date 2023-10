Fact checked

La pediatra Lucía Galán, conocida como ‘Lucía, mi pediatra’, autora y divulgadora, ha dado su nombre a una nueva colección de libros sobre Pediatría moderna para padres con el título ‘Lucia, mi pediatra recomienda’ (Planeta). La serie de libros aúna las teorías más novedosas junto con las prácticas transmitidas de generación en generación.

Los dos primeros volúmenes de esta colección, -‘El sueño es vida’, del doctor Gonzalo Pin, y de ‘Lactancia Materna ¡Empieza el viaje!’, de la doctora Raquel Velasco- ya están a la venta.

El doctor Gonzalo Pin Arboledas es médico pediatra y especialista en Medicina del Sueño y máster en Terapia de Modificación de Conducta. Es autor de otros tres libros relacionados con el sueño de los niños. Para este especialista, la clave está en comprender que cuando se nos enfrentamos a ‘problemas con el sueño’, se trata de algo que se puede educar y para eso nos sirve su libro, pero cuándo estamos ante ‘trastornos del sueño’, que son patologías, hay que abordarlos desde una perspectiva médica. «Los buenos hábitos tienen que comenzar desde la gestación. La placenta permite el paso de la melatonina y el cortisol directamente al feto, y eso irá en función de los niveles que tenga la madre. El feto va a ir aprendiendo sus ritmos de sueño en función de lo que haga la madre: si se alimenta correctamente, si hace ejercicio, si tiene buenos hábitos de sueño, etc.»

Por su parte, la doctora Raquel Velasco García es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Miguel Hernández, pediatra, IBCLC (Consultora Internacional Certificada en Lactancia Materna) y madre de tres hijos. Tras su experiencia personal con su primera lactancia (y la profesional en sus más de veinte años como pediatra, tanto en el ámbito hospitalario como en Atención Primaria), vio clara la necesidad de información y apoyo que tienen muchas mujeres en sus lactancias. «Comprendí la necesidad de actualización por parte de profesionales sanitarios y compañeros de profesión en torno a la lactancia. Por todo ello decidí especializarme en este campo y dedicar parte de mi tiempo a la divulgación y al acompañamiento de las madres que quieren amamantar a sus hijos», explica la Dra. Galán.

Desinformación y aprendizaje

Para la doctora Galán, la razón de publicar esta serie de libros es, ante todo, ayudar a las familias a hacer frente a la desinformación que abunda en las redes sociales y que hace más difícil la tarea de encontrar fuentes fiables, de calidad y, sobre todo, útiles para hacer frente a los retos de la maternidad moderna.

Para ello, los dos primeros libros de esta colección de pediatría se han enfocado, en buena medida, en combatir esta desinformación desmontando mitos, algunos de los cuales se basan en teorías ya desfasadas, como indicó el doctor Gonzalo Pin. Específicamente, explicó que, en el ámbito del sueño infantil, se ha dado una enorme cantidad de avances en los últimos 30 años: «En redes sociales se siguen leyendo mensajes basados en textos e investigaciones de hace más de 40 años. Ahora sabemos mucho más sobre el sueño y estos mensajes son contraproducentes».

La doctora Velasco recalcó también que hoy en día las madres deben reaprender muchas cosas que hace décadas se iban transmitiendo socialmente y que hoy en día se han perdido.

«Tenemos que aprender a dar el pecho, no se trata sólo de una conducta instintiva. En los 80 hubo una generación perdida que no dio el pecho y no tiene esa experiencia para transmitir a sus hijas y nietas, con lo que eso conlleva», relató.

Por eso, no se trata sólo de hablar de Pediatría desde la perspectiva de la ciencia, según ha enfatizado la doctora Galán: «El objetivo de esta colección es reunir rigor científico y sensibilidad para abordar estos temas tan importantes, una sensibilidad que surge desde nuestras propias experiencias como madres, padres e incluso abuelos».

Planeta ya prepara tres libros más de la colección, aunque, en el evento de presentación de los dos primeros no ha querido avanzar su contenido. El objetivo, han remarcado desde la editorial, es tratar todos los temas relevantes de la Pediatría moderna, desde la psicología infantil, hasta las patologías infantiles, o la sexualidad y la infancia.