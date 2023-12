Cinco consejos para mantener la tensión a raya estas navidades

Fact checked

Las comilonas copiosas con exceso de azúcares y sal, y el aumento de consumo de alcohol consecuencia de las celebraciones, son factores externos que afectan a nuestra salud y disparan nuestra tensión, especialmente en Navidad.

Paula Martín (@farmanutriconsejo), farmacéutica y nutricionista recuerda que desde la Fundación Española del Corazón (FEC) alerta de la importancia de prestar especial cuidado a nuestro corazón en invierno y específicamente en diciembre, puesto que las Navidades suponen un periodo de menor control de determinados factores de riesgo cardiovascular.

Los españoles, se encuentran concienciados con respecto al control de la tensión. La mitad de los encuestados (50%) en el VI Barómetro de Pic Solution afirman incluir en sus rutinas de autocuidado la revisión de parámetros de su salud como la tensión. Además, desde la pandemia, el 33% de los españoles afirma haber aumentado la medición de su tensión.

Según la OMS, los valores más saludables de presión arterial son aquellos que se encuentran por debajo de 120 mmHG de presión sistólica y 80 mmHg de presión diastólica. Por debajo de 140/90, se consideran valores normales para la población adulta. Por encima de esto, se puede empezar a hablar de una hipertensión, con sus riesgos cardiovasculares asociados. Mantener dichos valores por debajo de niveles saludables es fundamental, para mantener una buena salud. Por lo que, «La presión arterial es un indicador crucial de salud siempre, porque nos puede alertar de posibles preocupaciones futuras», apostilla Paula Martín.

En palabras de la experta «la única forma fiable de identificar una presión arterial elevada es realizar mediciones diarias aproximadamente a la misma hora. «De cara a estas Navidades, es más que recomendable llevar un control diario de la presión arterial, ya no solo las personas que sufran hipertensión, sino todas aquellas que estas fechas salgan de su “healthy” zona de confort y sean conscientes de que van a realizar excesos. Es un acto sencillo que lleva poco tiempo y en muchas ocasiones, ha salvado más de una vida».

Las 5 recomendaciones

Paula Martín comparte 5 recomendaciones para evitar una tensión arterial alta en estos días:

1. No te saltes ninguna comida. «En Navidad es muy habitual decir: cómo he comido demasiado, no ceno; o no voy a desayunar porque hoy tengo comida y se me quita el hambre… Con estas prácticas solo conseguiremos llegar hambrientos a la comida y hacer excesos. Por ello, conviene mantener durante las fiestas nuestra rutina alimenticia y no saltarnos ninguna de las 5 comidas del día».

2. Mantén tu rutina de actividad física. «En navidad es una época del año en que somo más sedentarios y abandonamos la práctica de ejercicio físico, al contar con excusas como estar fuera de casa y no tener a mano nuestro gimnasio de confianza. En estas fechas, no sólo no deberíamos no abandonar la práctica de ejercicio físico, sino que deberíamos incrementar la actividad física para así equilibrar todos los excesos. Es recomendable caminar, correr, nadar o montar en bicicleta, de 30 a 60 minutos al día y al menos de tres a cinco días por semana».

3. Aumenta el consumo de agua. Se recomienda un consumo de 2,5l de agua al día y no todas las personas llegan a consumirlos. «Beber líquidos siempre es positivo, si no llegamos al consumo de agua aconsejado siempre podemos ayudarnos con infusiones, caldos y frutas ricas en agua como la piña o papaya».

4. Evita la sal y otros alimentos no saludables. Evitar el consumo excesivo de sal es uno de los hábitos que mayores beneficios nos va a traer para la salud, «debemos evitar el consumo excesivo de sal, sustituyéndola en las comidas por ejemplo por orégano o perejil. Sin embargo, la sal no es el único ingrediente que debemos evitar, también debemos eliminar el azúcar y bebidas azucaradas, todas las salsas (como la mostaza, el kétchup, salsas picantes…), el regaliz (Para quien padezca hipertensión, el exceso de regaliz puede causar retención de sodio y la pérdida de potasio, agravando la patología), las bebidas alcohólicas, las grasas industriales, la cafeína, la carne roja…».

5. Control adecuado de nuestra presión arterial. “Debemos de mantener nuestra rutina de autocuidado y controlar nuestra presión arterial especialmente durante estas fechas, ya sea en casa o en la farmacia”.

¿Cómo usar un tensiómetro?

Los tensiómetros son dispositivos esenciales que te permiten controlar tu presión arterial en casa, hecho que te brinda la oportunidad de llevar un seguimiento cómodo y regular de su salud sin necesidad de tener que acudir a la farmacia. Más de la mitad de los españoles ya lo hacen, puesto que según el mismo barómetro el 55% afirma contar con un tensiómetro en casa, un 8% más que la cifra obtenida en el año 2022.

Este dato no resulta de extrañar teniendo en cuenta la gran variedad de modelos de tensiómetros que existen actualmente, y la facilidad de obtención de éstos. Siendo las farmacias y parafarmacias físicas el punto favorito para la obtención de tensiómetros (56%), seguido de comercios online (18%).

Es vital destacar la importancia de utilizar estos dispositivos de manera adecuada para obtener mediciones precisas y significativas. A continuación, compartimos algunos consejos para el uso correcto de los tensiómetros:

• Las mañanas, el mejor momento del día para medir la tensión. Se recomienda tomar la presión arterial por la mañana, antes de desayunar y antes de tomarte cualquier medicación. Es importante no haber tomado café ni bebidas alcohólicas los 30 minutos de antes.

• Estar sentados y en reposo, fundamental para la medición. Si has ido al baño, has subido las escaleras rápido…. Quédate reposando en la silla 5 minutos antes de tomarte la presión arterial. Para medir la tensión adecuadamente, debemos estar sentados adecuadamente.

• Brazo izquierdo. Mediremos siempre la tensión en el brazo izquierdo, con este siempre apoyado sobre una mesa a la altura del corazón. Es importante no hablar, no cruzar las piernas y llevar una respiración normal.

• Buen ajuste del tensiómetro. Es importante que este bien ajustado, sin que quede ni muy apretado ni muy suelto.

«En definitiva, es importante llevar siempre un control más exhaustivo de los principales indicadores de salud: el índice de masa corporal, glucosa, colesterol… sin embargo, empecemos estas navidades por llevar un control más exhaustivo de nuestra presión arterial. En caso de padecer alguno de los siguientes síntomas: dolor intenso de cabeza, dolor en el pecho, mareos, dificultad para respirar, náuseas, vómitos, visión borrosa…, no dudes en acudir al médico”– concluye Paula Martin (@farmanutriconsejo), experta colaboradora de Pic Solution.