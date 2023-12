Celos entre hermanos: ¿qué consecuencias y existen?

Fact checked

Como padres, hacemos lo que esté a nuestro alcance para que la relación entre hijos sea lo mejor posible. Pero a veces no basta. Existen situaciones especiales que merecen de un análisis más profundo y que escapan a los conflictos familiares más comunes. Hablamos de los celos entre hermanos, por ejemplo. ¿Sabrías cómo actuar en esos casos para proteger a los dos menores?

Lamentablemente se trata de un problema entre hermanos y suele empezar o ser más acusado cuando los niños tienen de 5 a 10 años. Sin embargo, si esta problemática no se resuelve a tiempo, las secuelas de esta cierta envidia pueden acabar con la relación entre ellos. Incluso existen varios síntomas que podrían estar avisando de potenciales celos, como el dolor de barriga o el dolor de cabeza.

Cuáles son los celos entre hermanos

Es normal que haya un punto de disputa por la atención de los padres, el cual va desapareciendo a medida que el niño se desarrolla. Una vez que vuelve a sentirse seguro, probablemente las sensaciones desagradables desaparecerán. Pero como padres debemos estar muy atentos. Hay excepciones en las que los celos reprimidos pueden causar cambios en la actitud de uno de los hermanos, y hasta violencia.

El primer paso es prestar atención a ello, permitiéndole a los niños identificar y expresar sus emociones sin ningún temor. Asimismo, te servirá para poder adoptar algunos comportamientos que le hagan estar seguro en el círculo familiar.

Los celos del hermano mayor

A pesar de que los celos pueden darse en distintas circunstancias, y ser expresados tanto por hermanos mayores como menores, generalmente son los primeros los que están incómodos por la llegada de un nuevo bebé a la familia.

El «segundo plano» en el que inevitablemente quedan durante las primeras semanas de vida del hermano menor, es un sitio temporal. Y hay que hacérselo saber. Tienes que explicarle que su hermano es muy débil aún y que le hacen falta cuidados, pero que se quiere a ambos por igual.

Es imprescindible seguir proporcionándole al hermano mayor -o al que se sienta celoso- tiempo de calidad todos los días. Habitualmente olvidamos que, a corta edad, los niños necesitan de una validación constante por parte de sus padres.

Otro truco que suele ser muy efectivo es programar actividades en las que participen los padres junto a todos los hermanos, y que les obliguen a trabajar en equipo para lograr lo que se proponen. Si deben esforzarse de forma conjunta para conseguir dulces, o para que les compres un juego que desean, dejarán de verse como rivales y se verán como equipo.

No compares ni castigues

Con frecuencia, los padres castigan al niño que demuestra celos atacando a su hermano. Y aunque está bien aclarar los límites de qué puede y qué no puede hacerse en casa, el castigo y la comparación no hacen más que multiplicar estos sentimientos. Si permanentemente estamos comparándolos para destacar las virtudes de uno, entonces no estamos mejorando la situación.

Si nada de lo anterior te ha dado buenos resultados, puede que sea la hora de ir a una consulta psicológica. Casi siempre evitamos recurrir a un experto, pero no hay nadie más preparado que un especialista para seguir de cerca la evolución del niño, dándole a los padres las herramientas para que puedan lidiar con esta problemática y superarla sin dejar de lado a ningún menor.

La consulta psicológica tiende a ser un espacio donde se desenvuelven con mayor naturalidad, pudiendo contarle al profesional cuáles son sus frustraciones respecto a otro integrante de la familia. Y, a partir de ello, solucionar los conflictos es mucho más fácil.