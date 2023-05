Fact checked

El mecanismo de acción de la toxina botulínica se basa en su capacidad para bloquear la liberación de acetilcolina, un neurotransmisor esencial para la contracción muscular. Como resultado, el músculo se relaja temporalmente y pierde su capacidad de producir contracciones involuntarias o espasmos. En medicina estética, este efecto paralizante se utiliza para reducir las líneas de expresión. Pero, ¿puede afectar a tus emociones? La respuesta es sencilla, es posible. Un estudio publicado en la revista Scientific Reports arrojó que el uso de la toxina botulínica, conocida en su forma inyectable como bótox, podría afectar las emociones de quienes se lo aplican.

En el estudio recientemente publicado, los expertos advierten que estas sustancias debilitan y paralizan ciertos músculos que a su vez atenúan las arrugas, o en otros casos sanitarios evitan la excesiva sudoración en las axilas, distonía cervical, parpadeo incontrolable, migraña crónica u otras aplicaciones médicas. Sin embargo, su efecto alteraría también la forma en la que funciona la amígdala, la parte del cerebro encargada de interpretar las emociones.

Este trabajo, no ha tenido una muestra elevada de personas hasta ahora, pero en las personas estudiadas, se midió la actividad cerebral mientras les mostraban imágenes de caras felices o enfadadas, antes y después de las inyecciones de bótox. Los resultados muestran, que la actividad del cerebro se vio afectada cuando estas mujeres se vieron incapacitadas para fruncir el ceño.

El problema que parece que resucita en esta situación es estas personas no podían imitar las emociones que se están expresando frente a ellas. Los estudios aseguran que la imitación es una herramienta muy poderosa de comunicación, que hace uso del lenguaje corporal. Evidentemente, al tener un rostro mucho más quieto, no se pueden mover los músculos de la cara de igual manera que antes de ser inyectadas con el bótox. No obstante, es un estudio preliminar y que aún no tiene una base científica con un respaldo de un número de personas importante que lo avale.

¿Qué es el bótox?

El botox es una droga hecha de una toxina producida por la bacteria Clostridium botulinum. Es la misma toxina que causa un tipo de intoxicación alimentaria peligrosa para la vida llamada botulismo. Los médicos la utilizan en pequeñas dosis para tratar problemas de salud, entre ellos:

Eliminación temporal de las arrugas faciales

Sudoración severa de las axilas

Distonía cervical: Un trastorno neurológico que causa contracciones musculares severas en el cuello y los hombros

Blefarospasmo: Parpadeo incontrolable

Estrabismo: Ojos desviados

Migraña crónica

Vejiga hiperactiva

Las inyecciones de botox funcionan debilitando y paralizando determinados músculos o bloqueando algunos nervios. Los efectos perduran entre tres o cuatro meses. Los efectos secundarios pueden incluir dolor en el lugar de la inyección, síntomas similares a los de una gripe, dolor de cabeza y malestar estomacal. Las inyecciones en la cara también pueden causar una caída temporal de los párpados. No se debe utilizar botox durante el embarazo o la lactancia, explican en Medline Plus.