Ribera Mestalla alerta sobre el sol: “Ponerse moreno ya indica un daño en las células que puede ser irreversible”

Fact checked

La exposición solar prolongada y sin protección adecuada sigue siendo uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de patologías cutáneas, como el envejecimiento prematuro de la piel, las queratosis actínicas o incluso el cáncer de piel, incluyendo el melanoma, el tipo más agresivo. Desde la clínica Ribera Mestalla, la dermatóloga Celia Camarero recuerda que “el bronceado no es signo de salud, sino de daño celular. Ponerse moreno ya indica una alteración del ADN en las células cutáneas que puede llegar a ser irreversible, aunque a menudo se normaliza socialmente”.

La doctora Camarero destaca que, aunque la conciencia sobre los efectos perjudiciales del sol ha mejorado en los últimos años, aún es necesario reforzar los mensajes preventivos, especialmente en los meses de mayor exposición solar. “La protección solar debe mantenerse al menos desde las 11-12 de la mañana hasta las 6-7 de la tarde, renovando la crema cada dos horas, incluso en días nublados, ya que los rayos UV atraviesan las nubes”, explica.

Entre sus recomendaciones principales, destacan algunas que ya se han convertido en clásicos, como el uso de fotoprotectores en crema con un SPF 50, barreras físicas como gorras, sombreros y gafas de sol homologadas, y otras más novedosas pero que están cogiendo fuerza entre la población, como las camisetas con protección UV y sombrillas, así como la fotoprotección oral en cápsulas, cada vez más utilizada. Estas cápsulas, compuestas por ingredientes antioxidantes naturales y en algunos casos con vitamina D, son especialmente útiles para personas con fototipos claros, melasma, tendencia a la hiperpigmentación o ciertas reacciones al sol, como la erupción polimorfa lumínica.

Camarero insiste en que deben extremar las precauciones las personas con fototipos 1 y 2, es decir, piel y ojos claros, pelirrojos o personas muy rubias, además de niños, mayores, embarazadas y pacientes con antecedentes dermatológicos o enfermedades cutáneas previas. “Estas personas deben evitar por completo la exposición en las horas centrales del día y consultar a un dermatólogo con mayor frecuencia”, subraya.

El por qué de las revisiones

En cuanto a las revisiones dermatológicas, la doctora señala que “en verano, al llevar menos ropa, es habitual que los pacientes detecten manchas o lunares (nevus) que antes no habían observado”. Es por ello que el final del verano es un momento clave para programar una revisión especializada, sobre todo en personas con antecedentes de melanoma, pacientes con más de 50 nevus o quienes presentan cambios recientes en manchas o lesiones. “Un diagnóstico precoz es fundamental para mejorar el pronóstico en caso de que exista alguna lesión maligna”, añade.

Esta especialista recuerda desde la clínica que el grupo sanitario Ribera tiene en la ciudad de Valencia, Ribera Mestalla, la importancia de acudir al especialista al menor signo de alerta en la piel, como cambios de color, forma o tamaño en lunares o manchas nuevas que no desaparecen. “El seguimiento médico regular y una correcta fotoprotección durante todo el año son las mejores herramientas para preservar la salud de la piel”, concluye la doctora Camarero.