La época estival es una temporada marcada por un notable incremento de los desplazamientos. Esta mayor movilidad hace que muchos pacientes se encuentren fuera de sus lugares de residencia cuando surgen problemas de salud. En este contexto, es evidente que el acceso a una historia clínica conectada facilita una atención sanitaria eficaz en vacaciones; de ahí la necesidad de impulsar proyectos de interoperabilidad como el proyecto de historia clínica compartida (miHC), desarrollado por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), que ya supera los 400.000 usuarios y acumula más de 1.200.000 accesos por parte de profesionales sanitarios.

Esta herramienta permite que los datos clínicos acompañen al paciente, estén donde estén, facilitando su consulta en cualquier momento y lugar, asegurando continuidad asistencial, reducción de riesgos y toma de decisiones más ágil. “Necesitar atención médica fuera de la residencia es algo cada vez más habitual. Por eso es tan importante que los profesionales puedan acceder a la información clínica del paciente en tiempo real, con seguridad y con garantías. La interoperabilidad no es una opción: es una necesidad sanitaria y social”, así lo asegura Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS.

De miHC al EDSP: hacia una infraestructura federada de datos clínicos

La experiencia de miHC ha permitido sentar las bases de un proyecto más ambicioso: el Espacio de Datos de la Sanidad Privada (EDSP). Esta iniciativa busca construir una infraestructura federada de datos que conecte a los distintos actores del sistema sanitario privado y que evolucione de forma progresiva hacia los estándares del Espacio Europeo de Datos de Salud (EEDS).

El EDSP se posiciona como un elemento estratégico dentro del ecosistema digital sanitario español y europeo, debido a que evita duplicidades, acelera diagnósticos y mejora la coordinación entre profesionales, incluso en distintos centros. Además, permitirá el uso de la información clínica tanto en el ámbito asistencial (uso primario) como para investigación, innovación, prevención o planificación sanitaria (uso secundario), generando conocimiento útil que aporte valor a pacientes, profesionales y al sistema en su conjunto.

Próximos pasos: gobernanza, manual de uso y expansión

De julio a diciembre de 2025, el EDSP se enfrenta a un semestre crucial. Para septiembre, está previsto el despliegue del modelo de gobernanza, que marcará el comienzo del uso activo del sistema. Posteriormente, se publicará el manual de uso del espacio de datos, facilitando la incorporación de nuevas entidades y asegurando una correcta operatividad para usuarios y organizaciones sanitarias.

Además, antes de finalizar el año, se culminará el desarrollo de los primeros casos de uso y se presentará el plan estratégico, alineado con los estándares europeos. Esta hoja de ruta continuará en 2026 con la certificación final del proyecto, prevista para junio.

Con la vista puesta en 2034 -fecha en la que el Espacio Europeo de Datos de Salud alcanzará su plena implantación-, la Fundación IDIS sigue avanzando en su compromiso de conectar la sanidad privada al futuro digital europeo, aportando soluciones reales a los retos actuales del sistema.