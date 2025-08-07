SECIB otorga el Premio de Comunicación 2025 a la revista Dentistas

Fact checked

La Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB) ha decidido conceder el Premio de Comunicación SECIB 2025 a la revista Dentistas, la publicación del Consejo General de Dentistas.

Dirigida y codirigida por los Dres. José Suárez-Quintanilla e Ignacio García-Moris, respectivamente, y editada por ICM, Dentistas se publica de forma bimensual y tiene una tirada aproximada de 28.000 ejemplares que se envían de forma gratuita a todos los dentistas que lo soliciten. Entre sus contenidos se pueden encontrar reportajes sobre los temas más novedosos de la profesión Odontológica, entrevistas a dentistas destacados, las noticias más relevantes para el sector, actualidad del Consejo General, los Colegios y las Sociedades Científicas, opciones de ocio y la agenda de congresos.

En palabras de la Dra. Agurne Uribarri, presidenta de SECIB, “la Revista Dentistas se ha consolidado como un referente de calidad y rigor, contribuyendo de forma ejemplar a mantener informados y conectados a los profesionales de la Odontología, impulsando la formación continua, el análisis crítico y la cohesión de nuestra profesión, tan necesarios para su progreso y para la mejora de la salud de la sociedad”.

Desde el Consejo General de Dentistas y todo el equipo de redacción de la revista, “agradecemos a SECIB este impulso, pues recibir este premio es un gran honor y una gran motivación para continuar. En cada número nos esforzamos por ofrecer a los dentistas contenidos que sean de su interés, manteniendo siempre nuestra vocación divulgativa, y así seguiremos haciéndolo”.

La ceremonia de entrega del Premio tendrá lugar durante la celebración XXII Congreso Nacional de la SECIB, el sábado 8 de noviembre a las 19:15 h, en la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid.