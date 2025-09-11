Aurelio Rojas, cardiólogo: «Besar es más que bueno para la salud de tu corazón»

Fact checked

Los infartos son uno de nuestros enemigos silenciosos, pero hay cosas que podemos hacer para mejorar nuestra salud cardiovascular. Según el cardiólogo Aurelio Rojas, hay un truco que seguro que te apetece poner en práctica: besar más.

El médico ha utilizado su cuenta de Instagram, para explicar por qué besar puede ayudarte a quemar calorías, mejorar tu corazón, verte más joven y hasta entrenar los músculos faciales.

«Además de quemar entre 2 y 26 calorías por minuto, besar puede ser más que bueno para la salud de tu corazón», ha comenzado a explicar Rojas en un clip que rápidamente se ha hecho viral.

Beneficios probados por la ciencia de besar, según un cardiólogo

El cardiólogo Aurelio Rojas ha defendido que besar puede ayudar a que tu corazón sea más fuerte, pero este no es el único beneficio que vas a encontrarte si lo haces más a menudo.

«Un estudio de 2009 reportó que las parejas que se besan con más frecuencia tienen menos estrés, sus relaciones son mucho más satisfactorias y, casualmente y curiosamente, sus niveles de colesterol eran menores», ha explicado.

Con estas palabras ha querido reforzar que besar no es sólo un acto de cariño, que favorece nuestro bienestar emocional (lo que también es bueno para el corazón), sino que influye de manera directa en otros indicadores físicos como el colesterol o la presión arterial.

El efecto de besar sobre la presión arterial y los dolores

De hecho el cardiólogo ha insistido en que los besos son capaces de aliviar dolencias que muchas veces tratamos con fármacos.

«Además, besarte con frecuencia puede ayudarte a disminuir tus dolores de cabeza, los dolores menstruales e incluso ayudar a regular tu presión arterial», ha dicho.

La explicación está en la liberación de endorfinas y oxitocina, conocidas como las hormonas del placer y del vínculo, que actúan de forma inmediata sobre el sistema nervioso, lo que el dolor y promoviendo la sensación de bienestar.

Los beneficios de darte besos con tu pareja para estar más jóvenes

Pero si eres una persona presumida, debes saber que besarte no sólo va a mejorar cómo estás físicamente por dentro, sino que de cara al exterior también vas a notar beneficios.

Aurelio Rojas ha defendido los efectos visibles de besar para la piel y, concretamente, para la cara: «Cuando nos besamos activamos entre dos y 34 músculos faciales, así que besarte con frecuencia puede ser como un auténtico entrenamiento para tu cara y tu cuello».

Y es que el gesto, repetido de manera frecuente, tiene una consecuencia estética muy clara: «Esto ayuda a reforzar tus músculos faciales, lo que potencia enormemente la producción de colágeno, que contribuye a una piel más firme y joven».

Aurelio Rojas es un habitual dando consejos de salud en redes sociales, pero respecto a esta práctica lo tiene muy claro: «No subestimes el poder del beso».

En resumidas cuentas, aunque muchos lo consideran un simple acto romántico, en realidad activa procesos reales en el organismo. Ahora ya tienes excusa para ir corriendo a repartir besos a quien quieres.