Aplica la “regla del 20” para cuidar la salud visual ante dispositivos móviles

Pasamos muchas horas mirando el móvil. También delante del ordenador. Al final, son demasiadas pantallas y esto merma nuestra salud visual. Los expertos aconsejan la llamada regla del 20. ¿En qué consiste y cómo la podemos aplicar?

Los expertos recuerdan que es importante seguir unos hábitos en el día a día pueden suponer, sin ningún esfuerzo.

La regla del 20 para cuidar la salud visual

Para que nuestros ojos no queden enganchados a las pantallas y no sufran más de lo que necesitamos, hay una serie de hábitos sencillos que podemos adquirir y que no suponen ningún esfuerzo, pero en cambio tienen un gran impacto positivo en nuestra visión.

Desde Vithas recomiendan tratar de combinar nuestra actividad cotidiana en el hogar y en el trabajo con la realización de actividades al aire libre, especialmente en niños, siendo recomendable al menos 2 horas diarias de dichas actividades.

Por un lado, se aconseja realizar tareas al aire libre es necesario el uso de gafas de sol para prevenir potenciales daños asociados a un exceso de radiación solar, ya que esta radiación contiene luz ultravioleta, y este es un factor de riesgo para nuestros ojos y produce un efecto acumulativo que podría desencadenar en algún caso en problemas en los fotorreceptores.

Cómo usar los dispositivos electrónicos

El exceso de este tipo de dispositivos está probado, y además de provocar efectos en la mente de todos, también puede hacer que nuestros ojos estén siempre peor.

Para esto hay mantener una distancia adecuada (35-40 cm), ya que el uso a distancias muy próximas puede producir fatiga ocular, borrosidad transitoria e incluso contribuir a la aparición de la miopía.

Y aplicar la regla del 20, que implica realizar descansos de 20 segundos cada 20 minutos de trabajo con dispositivos mirando a 20 pies (a lo lejos).

En caso de usar lentes de contacto, se deben seguir estrictamente las recomendaciones del profesional, evitando el sobreuso de las mismas y una higiene inadecuada que puedan conducir a inflamaciones e infecciones oculares.

Los expertos también comentan que es importante evitar el frotamiento continuo y enérgico de los ojos. Y está claro que no podemos dejar de usar la corrección visual en caso de que se haya recomendado y evitar molestias visuales innecesarias.

En todo caso, hay que seguir los consejos de los médicos, evitar tantas horas delante de las pantallas, y especialmente acercarse tanto al móvil, mientras que hay que distraerse de otras maneras con nuevas actividades.