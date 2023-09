Fact checked

Todos sabemos que el sueño es una de las necesidades básicas del ser humano, especialmente en la infancia, cuando el cuerpo y el cerebro se encuentran en pleno desarrollo. Fuentes oficiales como la Sociedad Española de Sueño o la Revista Pediatría y Familia han afirmado que dormir bien tiene múltiples beneficios para la salud física, mental y emocional de los niños y los padres, como el crecimiento, el aprendizaje, la creatividad, el refuerzo del sistema inmunitario, la mejora de la atención y el comportamiento, el favorecimiento de la memoria y el desarrollo socioemocional, entre otros.

Sin embargo, muchas familias se enfrentan a problemas de sueño con sus hijos, que les impiden descansar adecuadamente y afectan a su calidad de vida. ¿Cómo solucionar estas dificultades de forma práctica y respetuosa? ¿Qué herramientas y recursos se pueden utilizar para gestionar las emociones y expectativas de los padres? ¿Qué evidencias científicas respaldan las diferentes propuestas sobre el sueño infantil? Estas son algunas de las preguntas que responde Ana Planelles en su libro ‘El solucionario del sueño infantil’ (Martinez Roca).

Ana Planelles es especialista en sueño infantil y fundadora de dos empresas relacionadas con este tema: Ducha, cena y a dormir, una asesoría de sueño infantil, y Child Sleep Care, una escuela donde forma asesoras de sueño infantil. En este libro, la autora comparte su experiencia personal y profesional y ofrece consejos útiles y personalizados para ayudar a las familias a mejorar el sueño de sus hijos desde el nacimiento hasta los 6 años. OKSALUD entrevistó a Ana Planelles para saber más de ella y de su nuevo libro.

PREGUNTA- ¿Qué le motivó a escribir este libro y a qué tipo de familias va dirigido?

RESPUESTA- Llevaba tiempo dándole vueltas, pero la idea inicial fue de mi marido, él tenía claro que tenía que hacer algo así de útil y práctico. Está especialmente dirigido a aquellas familias que quieren mejorar el sueño en su casa, que están dispuestas a hacer cambios pero que no necesitan un acompañamiento diario.

P.- ¿Qué diferencia su libro de otros libros sobre el sueño infantil que hay en el mercado y qué aporta de nuevo o diferente?

R.- No es un libro estructurado con pasos a seguir, es un mini Google, ya sabes, tienes una duda concreta, la buscas y encuentras la solución. La mayoría de los libros que hay son muy teóricos y eso ya se lo saben las familias. Aquí van a encontrar solución a la duda que tengan.

P.- ¿Qué herramientas o recursos recomienda a los padres para gestionar sus propias emociones y expectativas ante los problemas de sueño de sus hijos y cómo pueden apoyarse entre ellos?

R.- Lo más importante es entender cómo funciona el sueño, que es normal que los niños se despierten, pero también me gustaría aclarar que no es necesario llegar a un punto de agotamiento extremo y aguantar hasta niveles que nos puedan afectar a nuestra vida.

No dormir es agotador y se ve reflejado en nuestras relaciones, así que es importantísimo estar en la misma línea que tu pareja y hablar de cómo se siente cada uno. Compartir la carga es fundamental.

P.- ¿Qué dificultades o desafíos ha tenido que superar como madre y como profesional a la hora de escribir este libro y cómo los ha resuelto?

R.- La verdad es que fue un camino «complicado». El libro lo escribí a la vez que estaba embarazada de mi tercer hijo, de hecho lo entregué 15 días antes de dar a luz, así que imagínate la situación, embarazada, trabajando, con dos hijos .., malabares para llegar a todo y sí, sacrificando muchas noches, la verdad. Como profesional, compatibilizar las dos empresas (Ducha, cena y a dormir, mi asesoría de sueño infantil y Child Sleep Care, una escuela donde formamos asesoras de sueño infantil, con el libro ha sido un jaleo, pero lo he conseguido gracias al apoyo de mis compañeras. Además, tenía claro que quería que fuera un libro diferente y eso también ha sido todo un reto, creo que lo he conseguido.

P.- ¿Qué beneficios tiene para el desarrollo y el bienestar de los niños y los padres dormir bien y cómo se puede medir la calidad del sueño?

R.- El sueño es fundamental para un buen desarrollo, por eso es importantísimo que los niños descansen lo que necesitan, afecta a su salud, a su rendimiento en el cole… ¡Y qué decir de los padres! que además tienen que trabajar y rendir en el trabajo. La sociedad no está muy hecha para compatibilizar estas cosas. Si no duermes, no estás bien y si no estás bien, no puedes cuidar bien. La falta de sueño afecta muchísimo al humor y eso repercute en toda la familia. Una persona descansada es una persona con buen humor. Creo que esa es una buena herramienta para medir la calidad de sueño.

P.- ¿Qué mitos o falsas creencias sobre el sueño infantil le gustaría desmontar o aclarar y qué evidencias científicas respaldan su enfoque?

R.- Hay muchos y en el libro puedes encontrar los más comunes, pero creo que uno de los más comunes, es que si se acuesta temprano, madrugará mucho. Hay que entender cómo funciona el ritmo circadiano de los niños, la mayoría son madrugadores por naturaleza, pero siguen necesitando descansar bastantes horas (unas 11-12 de media) por lo tanto, si le acuestas tarde, lo que conseguirás es que duerma menos, no que se despierte más tarde y así ya está en un bucle de falta de sueño. Nos da miedo acostar a los niños muy temprano debido al ritmo de vida que llevamos en España, pero en el resto del mundo es mucho más habitual.

P.- ¿Qué casos o testimonios de familias que han seguido su método le han impactado o emocionado más y por qué?

R.- La verdad es que nos implicamos mucho con cada familia, al tener un seguimiento diario, pasamos mucho tiempo hablando, además, cuando llegan a nosotras están super vulnerables. En muchas ocasiones se derrumban en la videollamada inicial, llegan agotados. Te podría decir que hay un caso en particular que nos tocó mucho y es que en mitad del proceso de seguimiento del plan al bebé de 8 meses le diagnosticaron parálisis cerebral. Fue un shock para la familia y para nosotras, pero a pesar de ello (y de dejar un tiempo para digerir la situación) conseguimos mejorar sus noches, la familia lo hizo super bien y a nosotras nos tocó aprender junto a ellos. A día de hoy seguimos en contacto. También cuando llegan a nosotras mamis con depresión, se nota que muchas veces necesitan que las escuchen.

P.- ¿Qué opina de los métodos tradicionales de enseñar a dormir a los niños, como el dejarlos llorar o el colecho, y qué alternativas propone desde tu enfoque respetuoso y gradual?

R.- Estos métodos están porque funcionan, pero en cuanto a dejar llorar, tiene diversos estudios donde se sabe que a la larga puede causar efectos no muy positivos en las personas, sobre todo en cuanto a seguridad, confianza y apego con sus padres y seres queridos. Nosotras no trabajamos así, todas somos madres y no recomendaríamos algo que no fuésemos capaces de aplicar con nuestros hijos.

Respecto al colecho, si a la familia le va bien, está genial, no hay evidencias de que sea algo perjudicial para nadie (cumpliendo las normas de seguridad claro). Muchas veces, cuando se trata de dormir, hacemos lo que sea. Nosotras diferenciamos el colecho voluntario del colecho por supervivencia.

Nosotras ayudamos a aquellas familias que quieren cambiar lo que están haciendo ahora, pero no quieren hacerlo de manera brusca, así que juntos vamos buscando diferentes alternativas hasta que damos con la correcta para su situación.

P.- ¿Qué proyectos o planes tiene para el futuro a nivel profesional?

R.- A nivel profesional tengo muchas cosas en la cabeza, a veces me gustaría darle a un botón de off, no me da la vida para tantas cosas… jajaja.

Pero si que mi idea es crecer un poco más y llegar a lugares donde aún esto no es muy conocido. Además, me encantaría que mi libro llegase a ser de los más elegidos respecto al sueño infantil, pero eso está en manos de los lectores.