Estamos en una era cambiante. Por esto debemos adecuarnos a todo lo que va surgiendo en la sociedad de forma rápida. Si te cuesta, entonces te damos estos consejos para vencer la resistencia a los cambios. No es complicado, aunque tampoco se basa en estar haciendo cambios constantemente.

Sabemos que la resistencia al cambio es uno de los problemas más importantes que existen tanto a nivel persona como profesional.

¿Cómo vencer la resistencia a los cambios?

Cuando hablamos de este tema nos referimos a la variación en los métodos, costumbres y convenciones existentes. Esto es algo que ha surgido toda la vida, lo que pasa es que ahora estos cambios son constantes y la persona debe hacer frente a ellos casi a diario.

Esto hace que surjan miedos, incertidumbres e inseguridades para estar a cada momento adaptándose a ellos, y a veces se hace realmente complicado.

Ser más flexibles

Sucede, entonces, que algunas personas se resisten al cambio porque han estado tiempo haciendo las cosas de una manera. Opta por la flexibilidad en tu vida, tanto personal como laboral y verás como las cosas van mejor.

Más autoconfianza

Empieza por tener confianza en ti mismo, en las cosas que haces y aplicas. Entonces será más fácil pensar que es posible este cambio de igual forma que otras personas lo hacen. Pero no hay que comparar, cada uno somos distintos.

Siempre aprendiendo

Como dicen, el saber no ocupa lugar, y es por esto que tu actitud debe estar siempre en constante aprendizaje, así activas las áreas del cerebro dedicadas al aprendizaje, una de las fuentes de estímulo y placer.

Planificar el cambio

Para que este sea adoptado mejor, debemos no solamente abrazas y aceptar el cambio si no planificarlo para que no venga de nuevas.

Es decir, no debemos evitar la resistencia al cambio, porque es mucho peor. Si lo planificamos, entonces no nos pillará de sorpresa y para nosotros será algo aprendido.

Adopta micro-objetivos concretos y realistas

Debemos establecer metas que estén bien definidas y también realistas, de nada sirve fijarse unas que no podemos alcanzar, esto nos va a costar mucho más. el cambio hay que hacerlo sí o sí, por lo que debemos ser prácticos, establecer hasta donde lleguemos y dejar muy claro cuál es el objetivo a alcanzar. Entonces será más fácil adoptarlo.

También es importante establecer estos micro, porque lo que se busca es no hacer variedad de tareas para llegar si no, nada es practico.