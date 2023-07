Fact checked

Con el calor en verano, hay que ser precavidos y ver realmente si no nos exponemos demasiado a ella a la hora de salir a la calle. En olas de calor, es mejor parar y no hacer ejercicio. Un estudio determina que 4 de cada 10 españoles no aseguran su correcta hidratación antes de hacer ejercicio.

Pic Solution lanza una nueva oleada del VI Barómetro sobre el Autocuidado de la población española y concluye que el calor no para a los españoles: casi un 30% de los españoles practican deporte a diario y casi un 50% lo hacen dos o tres veces a la semana.

Parte de la población no asegura la correcta hidratación en el ejercicio

La realidad es que los españoles no paran ni en verano. Esta encuesta determina que casi un 30% de los españoles practican deporte a diario (28%) y casi un 50% lo hace dos o tres veces a la semana.

A destacar que casi 2 de cada 3 españoles (61%) no se realiza ningún tipo de chequeo antes de realizar deporte.

Los expertos pronuncian que los chequeos son una práctica de autocuidado esencial y muy recomendada especialmente en verano, ya que nos aseguramos estar en buenas condiciones de practicar ejercicio en condiciones más extremas de lo habitual.

Españoles concienciados con el cuidado

7 de cada 10 revisan su estado físico (asegurarse haber realizado un correcto descanso, alimentación y estiramientos)

6 de cada 10 se aseguran de haberse hidratado adecuadamente

Casi 5 de cada 10 revisan su tensión

Menos de la mitad revisan su sistema respiratorio

Menos de la mitad consideran su estado emocional (nivel de estrés, preocupaciones, concentración…)

Menos de la mitad llevan su kit de autocuidado para atender cualquier imprevisto o lesión

De estos datos, se destaca también que más de la mitad de los deportistas (+54%) en España practica ejercicio sin llevar o tener consigo un kit de autocuidado para atender cualquier dolencia, accidente o lesión.

Visitas al médico

En cuanto a la figura de consulta principal para pedir tales consejos, 2 de cada 3 españoles acuden al médico especialista. Le siguen otras personas de autoridad como farmacéutico/a de la farmacia más cercana (34%) y un amigo/familiar que trabaja en el sector de la salud (20%).

Qué hacer para practicar deporte en verano