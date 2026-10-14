San Ignacio de Loyola y la frase sobre la acción y la fe que los líderes del mundo citan sin saber que es suya: «Actúa como si todo dependiera de ti; confía como si todo dependiera de Dios»

Hay una frase que reaparece con frecuencia en discursos de investidura, manuales de gestión ejecutiva, sermones dominicales y ruedas de prensa en momentos de crisis geopolítica: «Actúa como si todo dependiera de ti; confía como si todo dependiera de Dios». Se le atribuye casi de forma automática a San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Quienes la pronuncian suelen hacerlo con la solemnidad de quien rescata una joya del misticismo del siglo XVI aplicada al liderazgo moderno. Lo curioso del asunto es que, si viajáramos en el tiempo y le preguntáramos al propio Íñigo de Loyola por esta cita tal y como la conocemos hoy, es muy probable que arqueara una ceja con cierta perplejidad.

El mensaje original

La paradoja ignaciana original, recogida por sus biógrafos más tempranos como el padre Pedro de Ribadeneyra o Pedro de Ribadeneira en sus anotaciones sobre la vida del santo, decía en realidad algo sutilmente distinto, e incluso conceptualmente inverso.

Ignacio solía aconsejar que en las cosas del servicio de Dios debíamos usar de todos los medios humanos como si de ellos dependiera el éxito, pero confiando en Dios como si los medios humanos no importaran en absoluto. O, en otra de sus formulaciones más célebres transmitidas por la tradición jesuita: atenerse a los medios como si no hubiera Dios, y confiar en Dios como si no hubiera medios.

La versión más moderna

Parece un matiz lingüístico menor, pero no lo es. La versión modernizada que circula por las redes sociales y los libros de autoayuda financiera ha sufrido un pulido retórico que suaviza la tensión teológica original. La frase moderna crea una balanza perfecta y cómoda: cincuenta por ciento de esfuerzo propio, cincuenta por ciento de fe.

Sin embargo, el pensamiento del militar convertido en místico no buscaba un equilibrio apacible, sino una paradoja radical que empujara a la acción sin caer en la soberbia del activismo ni en la apatía del quietismo.

El entorno histórico

Para entender la raíz de este principio hay que situarse en la Navarra y la Guipúzcoa de principios del siglo XVI, pero sobre todo en el sitio de Pamplona de 1521. Íñigo López de Loyola no era un teólogo de gabinete; era un hombre de armas, educado en el espíritu caballeresco de la corte castellana, terco hasta la exasperación y profundamente pragmático.

Cuando una bala de cañón le destrozó la pierna derecha, su transformación interior no anuló su mentalidad organizativa ni su sentido práctico. Al contrario: lo encauzó hacia la fe.

Los Ejercicios Espirituales, la obra cumbre de Ignacio, son fundamentalmente una metodología de discernimiento. No invitan a la contemplación pasiva. Exigen examen, análisis de opciones, ponderación de pros y contras, y toma de decisiones firme.

Para los primeros jesuitas, la fe no era un pretexto para la negligencia. Si una misión en Asia o en las Indias requería mapas, estudio de lenguas locales, botánica y diplomacia, se empleaban los mejores recursos técnicos disponibles. La negligencia en los medios humanos se consideraba casi una tentación espiritual o una falta de respeto hacia la Providencia.

La evolución histórica

A lo largo de los siglos, la fórmula ignaciana sufrió un proceso de metamorfosis conceptual. En el siglo XVII, teólogos y predicadores comenzaron a reformular la idea para hacerla más pedagógica en sus sermones.

La influencia de otros autores espirituales, como San Agustín, a quien a menudo también se le atribuyen erróneamente variantes de esta máxima, fue diluyendo la formulación exacta hasta cuajar en el dístico contrapuesto que hoy conocemos. El enunciado moderno es limpio, fácil de memorizar y encaja de maravilla en la retórica del alto rendimiento.

Resulta fascinante observar cómo esta sentencia ha sido adoptada por líderes políticos y empresariales de sesgos ideológicos totalmente opuestos. En el ámbito del liderazgo contemporáneo, la frase funciona porque resuelve una tensión psicológica permanente: la angustia por el control.

El gobernante o el directivo que se enfrenta a una crisis sistémica sabe que debe volcar hasta el último recurso técnico, económico y humano para resolver la situación. Esa es la primera mitad del lema. Pero también sabe que existen variables incontrolables, mercados, clima, geopolítica, imprevistos biológicos, que escapan a cualquier hoja de cálculo. La segunda mitad aporta el marco mental necesario para no colapsar ante la incertidumbre.

Conclusión

El viaje de esta cita desde las celdas del Colegio Romano en el siglo XVI hasta los podios internacionales muestra cómo las ideas potentes sobrevivieron adaptándose al lenguaje de cada época. Tal vez los grandes líderes del mundo sigan citándola mal en la forma, asignándole una autoría directa que la crítica histórica matiza. Pero en el fondo, sin saberlo del todo, están apelando a esa misma síntesis de pragmatismo feroz y desapego espiritual que permitió a un grupo reducido de hombres sin recursos económicos fundar una de las organizaciones más influyentes de la historia global.